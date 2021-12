Kaleidoskop 2021 Bola Maret, Piala Menpora 2021 sampai Kaesang Beli Persis Solo

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam kaleidoskop 2021 sepak bola di Tanah Air pada Maret, ada peristiwa penting yang tidak terlupakan, yaitu digelarnya turnamen Piala Menpora. Ajang itu menjadi uji coba pernyelenggaraan pertandingan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Ajang itu menjadi turnamen pramusim sebelum Liga 1 dan Liga 2 digulirkan kembali setelah dihentikan karena pandemi virus corona sejak 22 Maret 2020. Suksesnya penyelenggaraan itu menjadi syarat untuk keluarnya izin menggelar kembali kompetisi.

Namun ajang itu bukan satu-satunya momen penting seputar sepak bola pada bulan itu. Berikut empat peristiwa sepak bola yang terjadi pada Maret lalu:

1. Piala Menpora 2021 bergulir

Turnamen pramusim ini berlangsung di empat kota, Solo, Bandung, Sleman, dan Malang, mulai 21 Maret hingga 25 April, setelah mendapat izin dari kepolisian RI. Pertandingan dilakukan tertutup tanpa penonton dengan penerapan protokol Covid-19 yang ketat.

Turnamen ini diikuti semua peserta Liga 1, kecuali Persipura Jayapura yang memutuskan mundur, sehingga hanya 17 klub yang menjadi peserta. Persija Jakarta keluar sebagai juara setelah mengalahkan Persib Bandung dalam dua leg pertandingan final, 2-0 dan 2-1.

Suporter Persija, The Jakmania sempat mendapat sorotan karena melanggar protokol Covid-19 dengan melakukan konvoi seusai tim kesayangannya menjadi juara. Meski terjadi aksi suporter tersebut, penyelenggaraan turnamen dinilai sukses.

Kesuksesan penyelenggaraan turnamen pramusim itu menjadi pintu untuk meyakinkan kepolisian RI agar mereka bisa mengeluarkan surat izin untuk kompetisi sepak bola di Indonesia.

2. Kaesang Pangarep beli Persis Solo

Kaesang Pangarep, putra Presiden Joko Widodo atau Jokowi, diumumkan sebagai pemilik baru klub Liga 2, Persis Solo. Pengumuman itu disampaikan pada 20 Maret 2021 oleh Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan kakak kandungnya.

Kaesang, 26 tahun, berstatus sebagai pemilik klub dengan saham mayoritas PT Persis Solo Saestu dengan penguasaan 40 persen saham klub. Saat membeli klub tersebut, dia mengajak Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir (memiliki 20 persen saham) dan pengusaha Kevin Nugroho (30 persen saham). Sisanya, 10 persen saham dipegang 26 klub internal Persis.

Kaesang mengusung target ingin membawa klub berjuluk Laskar Samber Nyawa itu naik ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia, Liga 1.

3. Erick Thohir dan Anindya Bakrie beli klub sepak bola Oxford United

Erick bersama pengusaha Anindya Bakrie telah mengajukan proposal untuk pembelian sekaligus mengendalikan klub sepak bola Ligue One, Liga Inggris, Oxford United.

"Tolong doakan agar semuanya lancar," kata Erick, seperti dikutip dari rilis, 22 Maret 2021.

Surat kabar Inggris, The Telegraph dan Oxford Mail, Sabtu, 20 Maret 2021, melansir mereka telah mengajukan penawaran kepada pemilik klub tersebut, Sumrith 'Tiger' Thanakarnjanasuth, pengusaha asal Thailand, untuk membeli minimal 51 persen saham klub yang berjuluk The Us itu.

Erick dan Anindya sudah menjadi "Board of Directors" The Us sejak tahun 2018. Hanya saja Erick mundur saat menjadi menteri BUMN.

Erick dan Anindya bukanlah sosok baru dalam kepemilikan klub sepak bola. Selain Oxford United dan DC United, Erick juga pernah memiliki klub elite Inter Milan yang berlaga di Serie A Liga Italia.

Sementara itu, Anindya adalah generasi ketiga keluarga Bakrie, yang 35 tahun lalu, sudah memiliki klub di Indonesia, Pelita Jaya. Sekarang Bakrie juga tercatat sebagai pemilik Arema FC, dan Persija Jakarta, serta klub Brisbane Roar di Liga Australia.

4. Shin Tae-yong Positif Covid-19

PSSI mengumumkan bahwa kepala pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, positif Covid-19 berdasarkan hasil tes usap PCR yang keluar pada 19 Maret 2021. Berita itu disampaikan melalui laman resmi PSSI sehari kemudian.

Kabar ini sempat memunculkan kekawatiran muncul klaster baru pandemi virus corona karena sebelumnya pelatih asal Korea Selatan itu memimpin pemusatan latihan untuk persiapan SEA Games 2021 pada 8 Februari-8 Maret. Bahkan, ada kabar Covid-19 telah menyebar ke pemain timnas Indonesia.

Namun, kekhawatiran itu tidak terjadi. Para pemain yang sebelumnya mengikuti pemusatan latihan kembali ke klub dan bisa mengikuti persiapan untuk turnamen Piala Menpora dengan menerapkan protokol Covid-19.

Tempo.co akan menyajikan berita kaleidoskop sepak bola 2021 dalam beberapa hari ke depan untuk merangkum kembali peristiwa penting yang menjadi perhatian publik untuk pencita bola.