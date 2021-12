Semifinal Liga 2: RANS Cilegon FC vs PSIM Yogyakarta, Seto Tak Mau Bebani Pemain

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan RANS Cilegon FC vs PSIM Yogyakarta akan menjadi salah satu laga semifinal Liga 2 musim 2021 yang digelar di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Senin, 27 Desember 2021.

Menjelang pertandingan, pelatih PSIM Yogyakarta, Seto Nurdiantoro, mengatakan timnya tidak bisa bermain dengan kekuatan penuh saat melawan RANS karena sebagian pemainnya mengalami cedera dan beberapa yang lainnya kurang sehat.

Ia pun masih menunggu hasil pemeriksaan medis terbaru untuk bisa menentukan skuad yang akan dimainkan. Ia mengisyaratkan bakal melakukan rotasi pemain.

Masa recovery yang singkat juga menjadi masalah yang harus dihadapi Seto. Meski begitu, ia memastikan pelatih dan pemain PSIM akan berusaha maksimal untuk untuk meraih hasil terbaik saat menghadapi skuad asuhan Rahmad Darmawan.

"Tidak ada taktik dan strategi yang ditekankan, harapannya kami bisa menjaga kebugaran di kondisi kami yang tidak bisa full team," kata Seto Nurdiantoro dalam konferensi pers virtual, Minggu, 26 Desember 2021.

Seto Nurdiantoro. dok.PSIM

Mantan pelatih PSS Sleman ini menyadari lawan yang dihadapi di semifinal ini merupakan tim yang kuat. Selain memiliki materi pemain yang bagus, kehadiran Rahmad Darmawan sebagai pelatih kepala membuat tim tampil stabil.

"Saya pikir pertandingan nanti akan sulit bagi kami, tapi apapun itu, kami ikuti rencana tuhan seperti apa," ujarnya.

"Semoga keberuntungan masih menyelimuti kami sehingga kami bisa meraih hasil positif dan terbaik buat tim kami," kata Seto yang mengaku masih berusaha mencari kelemahan RANS Cilegon FC.

Sebagian pemain PSS yang dulu dilatih Seto kini bermain untuk RANS. Menanggapi hal itu, pelatih PSIM tersebut mengatakan bahwa dia memang mengetahui karakter permainan mereka secara individu, tetapi yang dihadapi nanti adalah tim.

"Cara kerja tim kita tidak tahu, itu yang akan kami antisiapasi. Yang penting, kami semua, pelatih dan pemain habis-habisan di pertandingan besok," ujarnya.

Seto menekankan kepada para pemainnya untuk bermain lepas dan menikmati pertandingan. "Saya tidak ingin memberikan beban kepada pemain. Saya ingin pemain los dol, bermain asyik, bermain enjoy," ujarnya.

Selain itu, dia berharap timnya bisa cepat beradaptasi dengan Stadion Pakansari yang menjadi tempat pertandingan semifinal. Sebab, mereka belum pernah bermain di stadion tersebut sebelumnya.

Pemain PSIM Yogyakarta, Syarif Wijianto, menambahkan, ia dan rekan-rekannya di tim akan berjuang semaksimal mungkin, bermain fokus dan menikmati pertandingan.

Menurut dia, pertandingan melawan RANS adalah laga penting untuk bisa promosi ke Liga 1. "Mudah-mudahan hasilnya baik dan keberuntungan bersama kami," ujarnya.

Pertandingan semifinal Liga 2, RANS Cilegon FC vs PSIM Yogyakarta akan dimainkan mulai 17.00 WIB. Sementara, Martapura Dewa United vs Persis Solo digelar mulai 21.00 WIB. Kedua laga itu akan disiarkan langsung di Indosiar.



Baca Juga: Jadwal Live Semifinal Liga 2: RANS Cilegon vs PSIM, Dewa United vs Persis

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu