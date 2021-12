Indonesia vs Thailand 0-4, Shin Tae-yong Tetap Kebanjiran Dukungan

TEMPO.CO, Jakarta - Laga final pertama Piala AFF 2020 antara Indonesia vs Thailand berakhir dengan skor 0-4. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong tetap mendapatkan dukungan meskipun skuad Garuda mengalami kekalahan telak.

Dukungan tersebut diberikan warganet melalui akun instagram PSSI. Merekaa ramai-ramai memberikan tanggapan di kolom komentar sejumlah unggahan mengenai laga kemarin malam.

Misalnya dalam unggahan hasil akhir pertandingan. Warganet meminta agar pelatih asal Korea Selatan itu dipertahankan apa pun hasilnya.

"Apapun keadaannya pertahankan Shin Tae-yong," tulis akun f.adamsyahrul.

Ada juga yang menilai Timnas Indonesia saat ini memang kalah kelas dari Timnas Thailand karena usia. Shin Tae-yong dinilai sedang membangun proyek masa depan dengan menurunkan para pemain muda sementara Thailand memiliki tim yang sudah matang dari segi usia.

"Harus tetap bersyukur walaupun belum rezekinya dan di leg 2 cukup berat tapi Timnas Indonesia luar biasa karena bisa ke final karena squad masih muda.. Untuk ketum pertahankan STY karena proyek STY Sangat menjanjikan dan potensial untuk kedepannya..amiin..," tulis akun mohamadtaufikadji.

"Perlu diingat, mereka masih muda, STY lagi membuat proses panjang. ini juga salah satu proses pembentukan mental. not the best we want. tapi masa depan mereka masih cerah, main lebih baik di leg kedua, Garuda Muda!" tulis akun hokagecinere.

Sejumlah warganet pun masih ada yang berharap pada keajaiban pada laga kedua Sabtu mendatang. Mereka berharap Timnas Indonesia bisa membalikkan keadaan dan membandingkannya dengan Barcelona ketika membuat keajaiban saat menyingkirkan PSG empat tahun lalu.

"Ibaratnya SD lawan SMA. Ya kami berharap leg kedua bisa kayak Barca vs PSF. Ayo garuda," tulis akun rafli_ananda_21.

Dukungan terhadap Shin Tae-yong juga terlihat pada unggahan statistik pertandingan tadi malam. Mereka menilai capaian Witan Sulaeman cs yang berhasil melaju ke final sebagai sesuatu yang luar biasa karena usia mereka masih saangat muda.

"Ingat, skuad ini diisi 13 pemain muda U-22, kalaupun emang jadi Runner up itu emang udah hasil yang terbaik, ini bakal jadi pembelajaran yang baik bagi pemain pemain ini diajang yang sesungguhnya yaitu Kualifikasi Piala Asia! Serta sejumlah turnamen internasional lainya seperti Asian Games, Piala Asia U-22 & tentunya Olimpiade! Dan itu bisa diraih tentu dengan satu syarat utama yaitu #stystay!" tulis akun wunderkid.id.

"Beda kelas beda level.. Dari segi permainan trutama dalam striker timnas kita sangat jauh beda.. Dan juga timnas masih sangat junior di banding Thailand.. Tentu pngalaman jam terbang main dan mental juga sngat berbeda.. Tapi untuk masuk final dngan squad timnas saat ini sdah pencapain yang bagus.. Berkat didikan coach STY..Di harapkan masyarakat indonesia brsabar 2-3 tahun ke depan..Percaya dan optimis pada coach STY..'" tulis akun _fadhlann_313.

Keberhasilan Timnas Indonesia untuk melaju ke partai final memang sebuah capaian luar biasa. Pasalnya, sejak awal skuad Merah Putih bahkan tak dijagokan lolos dari babak penyisihan grup.

Skuad Garuda juga memang diisi para pemain muda. Tae-yong sengaja membawa pemain yang rata-rata berusia di bawah 23 tahun demi proyeksi jangka panjang di tubuh Timnas Indonesia.

Kekalahan 0-4 pada laga pertama final Piala AFF 2020 Indonesia vs Thailand tadi malam membuat langkah anak asuh Shin Tae-yong berat pada laga kedua. Witan Sulaeman cs harus menang minimal dengan jarak lima gol untuk meraih trofi.

