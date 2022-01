Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-21 Setelah Manchester United Ditekuk Wolves 0-1

TEMPO.CO, Jakarta - Awal bagus Ralf Rangnick di Manchester United berakhir. Ia menderita kekalahan pertamanya dalam lima pertandingan Liga Inggris ketika menjamu Wolverhampton Wanderers (Wolves), Selasa dinihari WIB, 3 Januari 2021.

MU takluk 0-1 dalam laga ini. Gol Joao Moutinho pada menit ke-82 menjadi pembeda. Gol itu sekaligus memastikan Rangnick mengemas satu kekalahan dan satu hasil seri dalam lima laga Liga Inggris yang dijalaninya bersama MU.

Kekalahan ini juga menjadi kemunduran bagi Manchester United dalam upaya mengejar tiket Liga Champions musim depan. Si Setan Merah kini menempati posisi ketujuh klasemen dengan nilai 31 dari 19 laga.

Mereka terpaut empat poin dari Arsenal di posisi keempat dan sudah memainkan 20 laga. MU juga kian dipepet Wolves dan hanya unggul tiga poin dari lawannya yang ada di bawahnya tersebut.

Hasil Liga Inggris Pekan Ke-21

Sabtu, 1 Januari 2022

Arsenal vs Manchester City 1-2

Watford vs Tottenham 0-1

Crystal Palace vs West Ham 2-3.

Ahad, 2 Januari 2022

Brentford vs Aston Villa 2-1

Everton vs Brighton 2-3

Leeds vs Burnley 3-1

Chelsea vs Liverpool 2-2

Selasa, 4 Januari 2021

Manchester United vs Wolves 0-1.

Ditunda

Leicester vs Norwich

21:00 Southampton vs Newcastle United

Klasemen Liga Inggris

