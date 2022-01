Jadwal Bola Kamis Malam 6 Januari 2022: BRI Liga 1 dan Liga Italia

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Kamis hingga Jumat dinihari WIB, 7 Januari 2022, akan menghadirkan rangkaian pertandingan BRI Liga 1 Indonesia dan Liga Italia.

Liga 1 memasuki putaran kedua. Hari ini ada dua laga yang akan berlangsung, yakni Persipura Jayapura vs Persela Lamongan dan PSIS Semarang vs Persija Jakarta.

Dari Liga Italia, akan berlangsung laga pekan ke-20. Tim penghuni puncak klasemen akan bermain paling awal, di kandang Bolona mulai 18.30 WIB. Namun, jadwal laga ini masih belum pasti dan terancam ditunda karena lonjakan kasus Covid-19.

Inter saat ini memuncaki klasemen dengan nilai 46, unggul empat poin dari AC Milan. Malam ini Milan akan menjalani laga berat melawan AS Roma, yang kini menghuni posisi keenam klasemen.

Juventus juga akan menjalani laga tak mudah dengan menjamu Napoli. Juve kini menempati posisi kelima dengan nilai 34, tertinggal lima angka dari Napoli di urutan ketiga.

Jadwal bola selengkapnya:

Liga 1

(Pekan ke-18)

Kamis, 6 Januari 2022

15:15 Persipura Jayapura vs Persela Lamongan (Ochannel)

20:30 PSIS Semarang vs Persija Jakarta (Indosiar).

Liga Italia

(Pekan ke-20, live beIN Sports )

Kamis, 6 Januari 2022

18:30 WIB: Bologna vs Inter Milan

18:30 WIB: Sampdoria vs Cagliari

20:30 WIB: Lazio vs Empoli

20:30 WIB: Spezia vs Hellas Verona

22:30 WIB: Sassuolo vs Genoa

22:30 WIB: Atalanta vs Torino.

Jumat, 7 Januari 2022

00:30 WIB: Salernitana vs Venezia (ditunda)

00:30 WIB: AC Milan vs AS Roma

02:45 WIB: Fiorentina vs Udinese (ditunda)

02:45 WIB: Juventus vs Napoli.

