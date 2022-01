Berita Terkini Liga Italia: Jadwal Bologa vs Inter Milan Akhirnya Ditunda

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Liga Italia yang mempertemukan Bologna dan Inter Milan, Kamis, 6 Januari 2021, batal dilaksana. Pihak otoritas kesehatan Bologna memutuskan pertandingan pertama pada pekan ke-20 itu tidak bisa dilaksanakan.

Dikutip dari situs resmi Inter Milan, Kamis, CEO Giuseppe Marotta mengatakan pada dasarnya keputusan penundaan pertandingan antara timnya melawan Bologna dilakukan demi kebaikan semua pihak yang terlibat pada laga.

Marotta menjelaskan Bologna sudah siap untuk bertanding namun keputusan ASL (otoritas kesehatan setempat di Italia) memutuskan laga tidak bisa digelar sehingga pertandingan akhirnya urung terlaksana.

Ia menilai harus ada pedoman jelas untuk olahraga jika terjadi kasus seperti ini dan membatasi kompetensi ASL dalam mengambil keputusan agar kejadian ini tidak terulang kembali.

“Pertama-tama kami menegaskan kembali tujuan utama dari semua: untuk menjaga kesehatan para pemain, para penggemar, semua orang yang berputar di sekitar olahraga ini," ujar Marotta.

"Bologna sudah siap untuk turun ke lapangan dan dia harus menjalani keputusan ASL. tidak ada pedoman untuk olahraga: kita membutuhkan protokol yang membatasi kompetensi ASL, jika tidak situasi ini akan terulang," kata dia lagi.

Sebelumnya diketahui jika saat ini terdapat setidaknya delapan pemain Bologna yang dikonfirmasi positif COVID-19 yang membuat otoritas setempat memperingatkan pertandingan melawan Inter tidak akan diizinkan.

Direktur ASL Kota Bologna, Paolo Bordon, mengatakan kepada La Repubblica, bahwa pertandingan antara Bologna melawan Inter Milan sepertinya tidak bisa dilangsungkan.

“Sepertinya mereka tidak bisa bermain. Kami melaksanakan perintah untuk menghentikan olahraga kompetitif,” ujar Bordon.

Selain pertandingan antara Bologna vs Inter Milan yang akan mengalami penundaan, dua laga pekan ke-20 Liga Italia lain juga sudah ditunda, yakni Salernitana vs Venezia dan Fiorentina vs Udinese.

