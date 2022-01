Undian 16 Besar Copa del Rey, Athletic Bilbao vs Barcelona, Elche vs Madrid

TEMPO.CO, Jakarta - Undian babak 16 besar Piala Raja Spanyol atau Copa del Rey telah digelar pada Jumat, 7 Januari 2022. Dari hasil undian tersebut, tiga klub besar yaitu Real Madrid, Barcelona, dan Atletico Madrid bakal menghadapi lawan yang berbeda dari sisi kekuatan.

Di atas kertas, hasil undian tersebut memberikan kuntungan bagi Real Madrid karena pasukan Carlo Ancelotti akan menghadapi Elche. Sedangkan Barcelona pada 16 besar nanti duel lawan Athletic Bilbao, sementara Atletico Madrid menghadapi Real Sociedad.

Di babak 16 besar, ada juga pertandingan Sevilla vs Real Betis. Fase 16 besar Copa del Rey 2021-2022 akan digelar pada 15-16 Januari dan 19-20 Januari 2022.

Babak 16 besar akan tetap digelar dengan format satu pertandingan. Artinya, jika kedua tim bermain imbang dalam 90 menit, laga akan dilanjutkan denganj perpanjangan waktu, hingga adu penalti.

Dari 16 besar tim yang lolos ke fase ini, 13 tim merupakan tim yang berasal dari La Liga. Sedangkan, di antara tim level kedua yang lolos ke fase ini adalah Atletico Baleares. Mereka dapat dikenal sebagai tim pembunuh raksasa.

Atletico Baleares lolos setelah menyingkirkan dua tim dari La Liga yaitu saat menang 5-0 atas Getafe pada putaran kedua dan mengalahkan Celta Vigo, 2-1 di fase 32 besar. Kini, mereka akan menguji kemampuan Valencia di babak 16 besar.

Sementara itu, hasil undian yang mempertemukan antara Athletic Bilbao dan Barcelona, yang lolos ke-16 besar setelah mengalahkan Linares Deportivo. Duel Barcelona dan Bilbao menarik karena kedua tim pada dasarnya memiliki sejarah pertemuan yang seru. Bilbao kerap merepotkan Blaugrana di ajang Copa del Rey.

Pada musim 2020/2021, keduanya bertemu di final di mana Barcelona berhasil menggulung Athletic Bilbao, 4-0 dan tampil sebagai juara. Sedangkan musim sebelumnya, Athletic Bilbao yang menyingkirkan Barcelona di ajang ini dalam babak perempat final. Saat itu, Los Leones menang 1-0 atas Barcelona.

Berikut hasil Undian 16 Besar Copa del Rey 2021-2022.

Atletico Baleares vs Valencia

Girona vs Rayo Vallecano

Sporting vs Cadiz

Real Betis vs Sevilla

Athletic Bilbao vs Barcelona

Mallorca vs Espanyol

Elche vs Real Madrid

Real Sociedad vs Atletico Madrid

