Calon Pemain Terbaik Dunia FIFA: Ronaldo Tak Masuk, Ini Dua Pesaing Messi

TEMPO.CO, Jakarta - Cristiano Ronaldo tidak masuk dalam daftar calon peraih gelar pemain terbaik FIFA 2021, seperti diumumkan pada Jumat, 7 Januari 2022. Tiga pemain yang namanya masuk adalah Lionel Messi, Robert Lewandowski, dan Mohamed Salah.

Musim lalu, penghargaan ini dimenangi Lewandowski setelah mengungguli Cristiano Ronaldo dan Messi.

Komposisi daftar pendek calon peraih penghargaan itu juga memastikan tidak ada pemain dari tim Italia yang memenangkan Piala Eropa 2020. Juga tak ada pemain Chelsea yang sukses merebut Liga Champions musim lalu dalam daftar ini.

Menurut catatan AP yang dikutip Skor.id, Ronaldo, pemenang lima kali, tidak masuk nominasi untuk kedua kalinya sejak pertama kali dinominasikan pada penghargaan FIFA 2007.

Megabintang Portugal itu melewatkan penghargaan 2010 ketika Lionel Messi menang di depan Andres Iniesta dan Xavi Hernandez.

Musim lalu, Juventus dengan Ronaldo di tim, kehilangan gelar Scudetto dan mengakhiri musim di posisi keempat.

Sementara Ronaldo juga gagal membawa Portugal melangkah lebih jauh di Piala Eropa 20202 setelah tersingkir di babak 16 besar.

Salah masuk nominasi setelah tampil menonjol bersama Liverpool. Pemain Mesir ini menempati posisi ketiga pada 2018 di belakang pemenang Luka Modric dan Ronaldo.

Pada tahun ketika Messi pindah dari Barcelona ke Paris Saint-Germain, sang megabintang membantu Argentina memenangkan Copa America yang jadi gelar senior pertamanya bersama tim nasional.

Lionel Messi juga baru memenangkan trofi Ballon d'Or ketujuh dalam kariernya bulan lalu.

Lewandowski memecahkan dua rekor Bundesliga dengan mencetak 41 gol untuk Bayern Munchen pada musim 2020-2021 dan 43 gol pada tahun kalender 2021.

Kedua rekor tersebut sebelumnya dipegang pemain hebat Bayern lainnya, Gerd Muller sejak 1972.

Sementara, tiga nominasi untuk The Best for women adalah Alexia Putellas, Jenni Hermoso (Spanyol/Barcelona) dan Sam Kerr (Australia/Chelsea). Putellas memenangkan Ballon d'Or Wanita bulan lalu, dengan Hermoso kedua dan Kerr ketiga.

Sebelumnya, FIFA juga mengumumkan tiga kandidat untuk pelatih terbaik tahun ini, yakni Thomas Tuchel (Chelsea), Pep Guardiola (Man City) dan Roberto Mancini (Italia).

Sesuai jadwal, FIFA akan memberikan penghargaan The Best pada malam gala pada 17 Januari di Zurich, Swiss.

Baca Juga: Hasil Bola Sabtu Dinihari: Man City Menang, Bayern Keok



Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu