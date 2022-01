Jadwal Bola Ahad 9 Januari 2022: Liverpool, Arsenal, Inter, Milan, Atletico, PSG

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Ahad malam hingga Senin dinihari, 10 Januari 2021, akan menampilkan pertandingan Liga Italia, Liga Spanyol, Piala FA, Liga Jerman, Liga Prancis, dan Liga 1.

Dari Liga Italia akan tersaji rangkaian jadwal pekan ke-21. Inter Milan, yang kini memuncaki klasemen, akan menghadapi Lazio, yang ada di urutan keenam. AC Milan, yang hanya tertinggal satu poin dari Inter Milan, akan menghadapi Venezia.

Malam ini, satu laga besar juga akan hadir di ajang Serie A ini: Juventus vs AS Roma. Juve saat ini menempati posisi kelima klasemen dengan nilai 35, unggul tiga poin dari Roma di posisi ketujuh.

Dari Liga Spanyol akan hadir jadwal pekan ke-20. Malam ini antara lain akan hadir laga Villarreal vs Atletico Madrid.

Atletico akan menjaga kebangkitan setelah pekan lalu mengakhiri rentetan hasil buruk dengan kemenangan 2-0 atas Vallecano. Tim asuhan Diego Simeone itu kini menempati posisi kelima klasemen dengan nilai 32, tertinggal 17 poin dari Madrid di puncak klasemen. Villarreal aa di posisi kedelapan dengan nilai 28.

Sementara itu, Piala FA Inggris akan menyajikan rangkaian pertandingan babak ketiga. Malam ini antara lain ada laga Liverpool vs Shrewsbury Town, Tottenham Hotspur vs Morecambe, dan Nottingham Forest vs Arsenal.

Tim-tim itu akan berusaha menyusul Chelsea dan Manchester City yang sudah lebih dahulu lolos ke babak keempat.

Dari Liga Prancis akan hadir laga Lyon vs PSG. Lionel Messi kemungkinan belum akan tampil karena baru pulih dari Covid-19.

Liga Jerman antara lain akan menampilkan Hertha Berlin vs Koln dan Bochum vs Wolfsburg.

Hari ini juga ada dua pertandingan Liga 1 Indonesia. Bali United vs Barito Putera dan Bhayangkara FC vs Arema FC akan sama-sama disiarkan Indosiar.

