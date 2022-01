Hasil Piala FA: Liverpool dan Tottenham Lolos, Arsenal Tersingkir

TEMPO.CO, Jakarta - Liverpool dan Tottenham Hotspur memastikan tempat di putaran keempat Piala FA setelah meraih kemenangan pada laga Ahad malam waktu setempat. Kejutan terjadi setelah Arsenal justru tumbang dari Nottingham Forest.

Liverpool lolos setelah mengalahkan Shrewsbury Town dengan skor 4-1 di Stadion Anfield. Skuad asuhan Jurgen Klopp sempat tertinggal terlebih dahulu setelah serangan balik Shrewsbury mampu diselesaikan oleh Dominic Udoh pada menit ke-27.

Pemain muda Kaide Gordon membuat skor imbang 1-1 tujuh menit berselang dan gol penalti Fabinho membuat The Kop berbalik unggul 2-1 menjelang turun minum. Gol Roberto Firmino dan Fabinho pada babak kedua membuat Liverpool menutup pertandingan dengan skor 4-1.

Tottenham Hotspur juga sempat tertinggal sebelum menundukkan Morecambe 3-1 pada laga lainnya. Morecambe yang mencuri keunggulan melalui gol Anthony O'Connor memanfaatkan situasi tendangan sudut pada menit ke-33.

Tottenham harus menunggu hingga menit ke-74 untuk menyamakan kedudukan. Tendangan bebas Harry Winks melesat ke pojok tiang jauh Morecambe.

Skuad asuhan Antonio Conte baru berbalik unggul pada menit ke-85. Lucas Moura melakukan aksi individu setelah mencuri bola di tengah lapangan dan berlari sendirian ke dalam kotak penalti. Dia sempat melewati kiper Trevor Carson dan membuat skor menjadi 2-1.

Tiga menit berselang, Harry Kane mengunci kemenangan Tottenham setelah menyelesaikan umpan Giovani Lo Celso. Pasukan Lili Putih meraih kemenangan 3-1 dan tiket putaran keempat Piala FA.

Sementara Arsenal secara mengejutkan disingkirkan oleh Nottingham Forest dengan skor 0-1. Memainkan nyaris seluruh pemain terbaiknya, Arsenal tampak kesulitan mencetak gol pada laga itu.

Eddie Nketiah, Gabriel Martinelli, Martin Odegaard dan Bukayo Saka tak mampu membongkar pertahanan Nottingham yang tampil sangat rapat.

Mereka justru kebobolan pada tujuh menit menjelang waktu normal berakhir. Melalui seranga balik cepat, Lewis Grabban menjebol gawang Bernd Leno usai memanfaatkan assist dari Ryan Yates.

Tim lainnya yang memastikan lolos ke putaran keempat pada Ahad malam adalah West Ham United, Wolverhampton Wanderers, Norwich City dan Cardiff City.

Berikut hasil lengkap laga Piala FA putaran ketiga yang berlangsung Ahad malam 9 Januari 2022 waktu setempat:

Cardif City vs Preston - 2-1

Charlton vs Norwich City - 0-1

Wolves vs Sheffield United - 3-0

West Ham vs Leeds United - 2-0

Tottenham vs Morecambe - 3-1

Liverpool vs Shrewsbury - 4-1

Nottingam Forest vs Arsenal - 1-0

Klub-klub besar Liga Inggris lainnya seperti Manchester City dan Chelsea telah memastikan lolos ke putaran keempat Piala FA pada Sabtu malam kemarin. Satu tempat di putaran keempat Piala FA lainnya masih akan diperebutkan oleh Manchester United dan Aston Villa pada Senin malam nanti.

Baca: Liverpool Lolos ke Putaran Keempat Piala FA Setelah Menang 4-1 dari Shrewsbury