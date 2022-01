Jadwal Bola Senin 10 Januari: Liga 1, MU di Piala FA, La Liga, Piala Afrika

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Senin hingga Selasa dinihari, 11 Januari 2022, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga 1, Piala FA, Liga Spanyol, dan Piala Afrika.

Dari Liga 1 akan hadir satu laga pekan ke-18. Tira Persikabo akan melawan Persebaya Surabaya, dengan disiarkan langsung oleh Indosiar. Pertandingannya akan dimulai 16.30 WIB.

Dari Piala FA ada satu pertandingan sisa babak ketiga. Manchester United akan melawa Aston Villa. Kedua tim akan berusaha menyusul Chelsea, Tottenham, dan Manchester City yang sudah lebih dahulu lolos.

Liga Spanyol menghadirkan satu laga terakhir pekan ke-20, yakni Espanyol vs Elche. Sedangkan Piala Afrika, yang baru dimulai akan menghadirkan empat laga babak penyisihan, termasuk Senegal vs Zimbabwe, Guinea vs Malawi, Maroko vs Ghana.

Jadwal Bola Selengkapnya

Senin, 10 Januari 2022

Liga 1

(Pekan ke-18)

16:30 Tira Persikabo vs Persebaya Surabaya (Indosiar).

Piala Afrika

20:00 Senegal vs Zimbabwe

23:00 Guinea vs Malawi

23:00 Maroko vs Ghana.

Selasa, 11 Januari 2022

Piala FA

(Babak ketiga)

02:55 Manchester United vs Aston Villa (Vidio)

Liga Spanyol

(Pekan ke-20)

03.00 Espanyol vs Elche (Bein)

Piala Afrika

02.00 Komoro vs Gabon.

