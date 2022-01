Klasemen Liga 1 Pekan Ke-19 Setelah Bali United Kalahkan Persib Bandung 1-0

TEMPO.CO, Jakarta - Pergeseran di posisi puncak klasemen Liga 1 terjadi pada Kamis malam, 13 Januari 2022. Arema FC merebut posisi teratas yang sebelumnya diduduki Persib Bandung.

Arema FC memuncaki klasemen setelah menundukkan PSS Sleman 2-0. Dua gol Singo Edan dicetak oleh Kushedya Hari Yudo dan Dendi Santoso yang semuanya di babak kedua.

Pada laga yang berlangsung lebih malam, Persib Bandung takluk 0-1 dari Bali United. Gol tunggal di laga itu dicetak Stefano Lilipaly.

Hasil itu membuat Persib Bandung gagal merebut kembali posisi puncak klasemen. Mereka ada di urutan kedua dengan nilai 37, tertinggal tiga poin dari Arema FC. Bagi Bali United, kemenangan atas Persib menjaga posisi mereka di lima besar klasemen.

Jadwal Liga 1 pekan ke-19 akan kembali bergulir pada Jumat ini. Ada empat laga yang akan berlangsung, termasuk Persebaya Surabaya vs PSM Makassar dan Madura United vs Bhayangkara FC.

Liga 1 Pekan Ke-19

Selasa, 11 Januari 2022

Persita Tangerang vs Persela Lamongan 3-0

Persija Jakarta vs Persipura Jayapura 1-2.

Rabu, 12 Januari 2022

Persiraja Banda Aceh vs PSIS Semarang 0-1

Kamis, 13 Januari 2022

Arema FC vs PSS Sleman 2-0

Persib Bandung vs Bali United 0-1.

Jumat, 14 Januari 2022

15:15 Persik Kediri vs Persikabo 1973 (Vidio)

18:15 Madura United vs Bhayangkara FC (Vidio)

18:15 PS Barito Putera vs Borneo FC (Indosiar)

20:45 Persebaya Surabaya vs PSM Makassar (Indosiar).

Klasemen Liga 1

