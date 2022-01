Jadwal Liga 1 Jumat 14 Januari: 4 Laga, 2 Live di Indosiar Termasuk Persebaya

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 pekan ke-19 memasuki hari terakhir, Jumat, 14 Januari 2022. Ada empat laga yang akan berlangsung hari ini, dua di antaranya disiarkan Indosiar.

Jadwal hari ini dibuka laga Persik Kediri vs Persikabo 1973. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Stadion I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali, mulai 15:15 WIB.

Persik Kediri akan berusaha bangkit setelah gagal menang dalam dua laga terakhirnya. Mereka kini menempati posisi ke-14 klasemen dengan nilai 18, hanya unggul tiga poin dari Barito Putera yang ada di zona degradasi.

Pada 18:15 WIB, ada dua laga yang akan berlangsung. Madura United vs Bhayangkara FC akan hadir di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali. Sedangkan Barito Putera vs Borneo FC akan digelar di Stadion Kompyang Sujana.

Bhayangkara FC akan berjuang bangkit setelah gagal menang dalam dua laga. Bila mampu meraih tiga poin, mereka akan bisa menyamai torehan poin Arema FC yang ada di puncak klasemen.

Madura United ada di posisi ke-12 klasemen dengan nilai 21. Barito Putera ada di urutan ke-16 denga nilai 15, sedangkan Borneo FC di posisi kedelapan dengan nilai 27.

Pada 20:45 WIB, laga Persebaya Surabaya vs PSM Makassar akan mengakhiri rangkaian jadwal pekan ke-19. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion I Gusti Ngurah Rai.

Persebaya akan menjaga tren positifnya. Mereka terus menang dalam empat laga terakhirnya dan kini ada di posisi empat besar dengan nilai 36. PSM Makassar menempati posisi ke-11 dengan nilai 23.

Jadwal Liga 1 Jumat, 14 Januari 2022

15:15 Persik Kediri vs Persikabo 1973 (Vidio)

18:15 Madura United vs Bhayangkara FC (Vidio)

18:15 PS Barito Putera vs Borneo FC (Indosiar)

20:45 Persebaya Surabaya vs PSM Makassar (Indosiar).

