Pemain Timnas Zahra Muzdalifah Siap Menyusul Shalika Aurelia Berkarier di Eropa

TEMPO.CO, Jakarta - Penyerang timnas putri Indonesia, Zahra Muzdalifah, mengatakan bakal menyusul rekannya, Shalika Aurelia Viandrisa, untuk berkarier di salah satu klub Eropa pada tahun 2022. Namun, ia belum mau memberikan informasi terkait klub yang bakal merekrutnya

"Sebenarnya ini sudah rencana sejak tahun lalu tetapi ditunda karena pandemi COVID-19. Saya berangkat setelah Piala Asia. Namun saya belum bisa memberitahukan ke mana, tetapi yang pasti ke Eropa," ujar Zahra di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis, 13 Januari 2022.

Pesepak bola berusia 20 tahun itu mengakui bahwa sosok Shalika membuatnya termotivasi untuk merumput di luar negeri. Zahra bangga dengan pencapaian Shalika setelah mengetahui perjuangan untuk menggapai cita-cita bermain di Eropa.

Shalika Aurelia Viandrisa direkrut oleh klub Roma Calcio Femminile di Liga Serie B Putri Italia. Dia pun menjadi pemain perempuan Indonesia pertama yang dikontrak salah satu klub Eropa. "Saya bangga banget melihat Shalika. Sekarang dia dikontrak tim Italia. Aku 'otw' (on the way), Shall, otw. Tahun ini tahun kita," tutur dia.

Zahra sendiri sejatinya tidak asing dengan pengalaman merumput di Eropa. Beberapa kali, ia bercerita, sempat mencicipi masa uji coba di sejumlah klub di Swedia dan Norwegia.

Saat ini, Zahra fokus menatap Piala Asia Putri 2022 yang berlangsung di India pada 20 Januari-6 Februari 2022. Di turnamen itu, Indonesia bergabung di Grup B bersama Australia, Thailand dan Filipina. Di fase grup, pertandingan pertama Indonesia bergulir pada 21 Januari 2022 yakni menghadapi Australia.

