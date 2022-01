Jadwal Bola Sabtu 15 Januari: Man City vs Chelsea, Juga Ada MU, Juve, PSG

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu malam hingga Ahad dinihari, 16 Januari 2022, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga 1, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Jerman, dan Liga Prancis.

Dari Liga 1 Indonesia akan hadir laga pembuka pekan ke-20. Persela Lamongan akan menghadapi Persija Jakarta malam nanti, mulai 19.00 WIB, dalam laga yang disiarkan Indosiar.

Liga Inggris memasuki pekan ke-22. Malam ini ada laga besar Manchester City vs Chelsea, yang akan jadi duel tim dua besar klasemen. Man City kini ada di puncak dengan nilai 53, sedangkan Chelsea di posisi kedua terpaut 10 poin.

Di ajang sama, Ahad dinihari nanti juga akan ada laga Aston Villa vs Manchester United, yang dijadwalkan akan disiarkan SCTV. MU baru kalah 0-1 dari Wolves dan kini menempati posisi ketujuh klasemen dengan nilai 31, unggul 11 angka dari Aston Villa di posisi 14.

Dari Liga Italia, laga Juventus vs Udinese akan jadi menu utama. Pertandingan ini dijadwalkan akan disiarkan RCTI. Selain itu ada juga laga Salernitana vs Lazio dan Sampdoria vs Torino.

Liga Jerman akan menampilkan pertandingan FC Koln vs Bayern Munchen. Sedangkan PSG vs Brest hadir di Liga Prancis.

Jadwal bola selengkapnya

Sabtu, 15 Januari 2022

Liga 1

(Pekan ke-20)

19:00 WIB: Persela Lamongan vs Persija Jakarta (Indosiar)

Liga Inggris

(Pekan ke-22, live Mola TV)

19:30: Manchester City vs Chelsea

22:00: Newcastle vs Watford

22:00: Norwich vs Everton

22:00: Wolverhampton vs Southampton.

Liga Italia

(Pekan ke-22)

21:00: Sampdoria vs Torino (beIN Sports 3).

Liga Jerman

(Pekan ke-19, live Mola TV)

21:30: FC Koln vs Bayern Munchen

21:30: Mainz vs Bochum

21:30: Stuttgart vs RB Leipzig

21:30: Union Berlin vs Hoffenheim

21:30: Wolfsburg vs Hertha Berlin.

Ahad dinihari, 16 Januari 2022

Liga Inggris

(Pekan ke-22, live Mola TV)

00:30: Aston Villa vs Manchester United (SCTV).

Liga Italia

(Pekan ke-22)

00:00: Salernitana vs Lazio (beIN Sports 3)

02:45: Juventus vs Udinese (RCTI).

Liga Jerman

(Pekan ke-19, live Mola TV)

00:30: Borussia Monchengladbach vs Bayer Leverkusen.

Liga Prancis

(Pekan ke-21)

03:00: PSG vs Brest (beIN Sports 1, RCTI+).

Baca Juga: Prediksi Persela Lamongan vs Persija Jakarta di Liga 1 Sabtu Ini