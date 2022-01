Jadwal Bola Ahad 16 Januari: Liverpool, Inter Milan, Real Madrid, AS Roma

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Ahad malam hingga Senin dinihari, 17 Januari 2022, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga 1, Liga Inggris, Liga Italia, Piala Super Spanyol, Liga Jerman, dan Liga Prancis.

Dari Liga 1 Indonesia akan hadir laga pekan ke-20. Persipura Jayapura akan menghadapi Persiraja Banda Aceh dalam laga yang disiarkan O Channel.

Liga Inggris memasuki pekan ke-22. Malam ini ada laga besar Liverpool vs Brentford. Adapun laga besar Arsenal vs Tottenham Hotspur ditunda karena Covid-19.

Dari Liga Italia, laga Atalanta vs Inter Milan dijadwalkan akan disiarkan RCTI. Selain itu ada juga pertandingan AS Roma vs Cagliari.

Dari final Piala Super Spanyol, juara bertahan Athletic Bilbao akan menghadapi Real Madrid. Liga Jerman akan menampilkan pertandingan Arminia Bielefeld vs Greuther Furth . Sedangkan di Liga Prancis ada laga Rennes vs Bordeaux dan AS Monaco vs Clermont.

Jadwal bola selengkapnya

Ahad, 16 Januari 2022

Liga 1

(Pekan ke-20)

18:15 Persipura Jayapura vs Persiraja Banda Aceh (O Channel).

Liga Inggris

(Pekan ke-22, live Mola TV)

21:00: Liverpool vs Brentford

21:00: West Ham vs Leeds United

23:30: Tottenham vs Arsenal (ditunda).

Liga Italia

(Pekan ke-22, live Bein Sports)

18:30: Sassuolo vs Hellas Verona

21:00: Venezia vs Empoli.

Liga Jerman

(Live Mola TV)

21:30: Augsburg vs Eintracht Frankfurt

23:30: Arminia Bielefeld vs Greuther Furth (TV One).

Liga Prancis

(Live beIN Sports)

19:00: Rennes vs Bordeaux

21:00: AS Monaco vs Clermont.

Piala Afrika

20:00 Gambia vs Mali

23:00 Tunisia vs Mauritania

23:00 Pantai Gading vs Sierra Leone.

Senin, 17 Jauari 2022

Liga Italia

(Pekan ke-22, live Bein Sports)

00:00: AS Roma vs Cagliari

02:45: Atalanta vs Inter Milan (RCTI).

Liga Prancis

(Live beIN Sports)

02:45: Marseille vs Lille

Piala Super Spanyol

01:30: Athletic Bilbao vs Real Madrid.

Piala Afrika

02:00: Aljazair vs Equatorial Guinea.

