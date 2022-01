Klasemen Liga Italia Pekan 22: Bologna vs Napoli 0-2, Hirving Lozano Borong Gol

TEMPO.CO, Jakarta - Napoli meraih kemenangan 2-0 saat berlaga di kandang Bologna dalam lanjutan Liga Italia pekan ke-22, Selasa dinihari, 18 Januari 2022. Peluang untuk menyaingi Inter Milan dan AC Milan dalam perebutan gelar juara kian terbuka.

Napoli tampil dominan dalam laga ini dan menguasai bola hingga 61 persen. Kedua gol Napoli dalam laga itu diborong oleh Hirving Lozano, pada menit ke-20 dan 47. Gol pertamanya meneruskan umpan Eljif Elmas, sedangkan yang kedua berdasar assist dari Fabián Ruiz.

Ini menjadi kemengan kedua yang diraih Napoli secara beruntun. Kini mereka menempati posisi ketiga klasemen dengan nilai 46, di bawah Inter Milan (50) dan AC Milan (48). Bologna ada di posisi ke-13 dengan nilai 27.

Dalam laga lain, AC Milan takluk 1-2 saat menjamu Spezia. Sehari sebelumnya Inter Milan ditahan Atalanta 0-0.

Rekap Hasil Liga Italia Pekan Ke-22

AC Milan vs Spezia 1-2

Bologna vs Napoli 0-2

Fiorentina vs Genoa 6-0.

Hasil hari sebelumnya

Atalanta vs Inter Milan 0-0

AS Roma vs Cagliari 1-0

Venezia vs Empoli 1-1

Sassuolo vs Verona 2-4

Juventus vs Udinese 2-0

Salernitana vs Lazio 0-3

Sampdoria vs Torino 1-2.

Klasemen Liga Italia

