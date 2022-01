Jadwal Liga 1 Selasa 18 Januari 2022: 5 Laga, Ada Persib dan Bhayangkara FC

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 pekan ke-20 akan kembali berlangsung Selasa, 18 Januari 2022. Ada lima pertandingan yang akan berlangsung, tiga di antaranya disiarkan langsung Indosiar.

Dua dari laga hari ini akan mempengaruhi persaingan di papan atas. Keduanya adalah Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya dan Borneo FC vs Persib Bandung.

Bhayangkara FC saat ini menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 40, hanya tertinggal satu angka dari Arema FC yang ada di puncak. Bila menang di laga ini, tim berjulukan The Guardian itu akan bisa merebut puncak klasemen.

Persebaya saat ini ada di posisi ketiga klasemen denga nilai 39. Bila bisa menang dalam pertandingan ini, tim berjulukan Bajul Ijo ini juga akan bisa naik ke puncak klasemen.

Persib Bandung ada di posisi kelima dengan nilai 37. Bila menang atas Borneo FC, yang ada di posisi ketujuh, tim Maung Bandung akan baik ke posisi tiga besar.

Selain dua laga itu, hari ini juga ada tiga laga menarik lain. Inilah jadwal selengkapnya:

15:15 Persikabo 1973 vs PS Barito Putera (Vidio)

15:15 PSM Makassar vs Persik Kediri (Indosiar)

15:15 PSS Sleman vs Madura United (O Channel)

18:15 Borneo FC vs Persib Bandung (Indosiar)

20:45 Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya (Indosiar).

Klasemen Liga 1

