Jadwal Bola Rabu 19 Januari: Man United, Tottenham, Inter Milan, Atletico

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Rabu malam hingga Kamis inihari, 20 Januari 2022, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Prancis, Piala Jerman, Coppa Italia, dan Copa del Rey.

Dari Liga Inggris ada dua laga menarik yang merupakan jadwal tunda. Leicester City akan melawan Tottenham Hotspur, sedangkan Brentford menjamu Manchester United.

Malam ini juga ada laga tunda di Liga Prancis, yang antara lain menampilkan pertandingan Clermont vs Strasbourg dan Lille vs Lorient. Laga tunda Liga Spanyol akan menghadirkan Celta Vigo vs Osasuna dan Valencia vs Sevilla.

Dari babak 16 besar Copa del Rey ada laga Real Sociedad vs Atletico Madrid. Sedangkan babak 16 besar Coppa Italia, pertandingan Inter Milan vs Empoli akan hadir dengan disiarkan TVRI.

Jadwal bola malam ini juga akan menyajikan pertandingan DFB Pokal atau Piala Jerman serta

Piala Afrika.

Inilah jadwal bola selengkapnya

Liga Inggris

(Laga tunda, Live Mola TV)

02:30 Leicester City vs Tottenham Hotspur

03:00 Brentford vs Manchester United.

Liga Prancis

01:00 Clermont vs Strasbourg

01:00 Lille vs Lorient

01:00 Montpellier vs Troyes

Liga Spanyol

01:00 Celta Vigo vs Osasuna

03:30 Valencia vs Sevilla.

Copa del Rey

(Babak 16 Besar)

03:00 Real Sociedad vs Atletico Madrid

Coppa Italia

(Babak 16 besar, Live TVRI)

23:40 (Rabu malam) Sassuolo vs Cagiliari

03:00 Inter Milan vs Empoli

DFB Pokal atau Piala Jerman

(Babak 16 besar)

00:30 Hannover vs B. Monchengladbach

00:30 RB Leipzig vs Hansa Rostock

02:45 Hertha Berlin vs Union Berlin

02:45 Hoffenheim vs Freiburg.

Piala Afrika

02:00 Guinea Bissau vs Nigeria

02:00 Mesir vs Sudan.

