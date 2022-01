Jadwal Liga Inggris Pekan Ke-23 dan Klasemennya, Ada Chelsea vs Tottenham

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris akan memasuki pekan ke-23. Rangkaian pertandingannya akan berlangsung akhir minggu ini, dengan disiarkan Mola TV dan dia di antaranya oleh SCTV.

Salah satu laga besar yang akan tersaji pekan ini adalah Chelsea vs Tottenham Hotspur, pada Ahad malam. Laga ini dijadwalkan tayang live di SCTV.

Chelsea akan berjuang bangkit dalam laga ini setelah terus gagal menang dalam empat laga terakhirnya, termasuk sekali kalah. Tim asuhan Thomas Tuchel ini, yang baru ditahan Brighton 1-1, menempati posisi ketiga klasemen dengan nilai 44. Mereka sudah tertinggal 12 poin dari Manchester City di puncak klasemen.

Tottenham akan menjaga tren positif setelah terus menang dalam dua laga terakhirnya. Tim asuhan Antonio Conte itu kini menempati posisi kelima klasemen dengan nilai 36, hanya tertinggal satu angka dari West Ham yang ada di posisi keempat dan sudah bermain tiga kali lebih banyak. Peluang mereka menyodok ke posisi empat besar sangat terbuka.

Pada pekan ini, Manchester City akan berlaga di kandang Southampton pada Ahad dinihari. Man City mapan di puncak klasemen dengan keunggulan 11 poin dari Liverpool, yang akan melawan Crystal Palace pada Ahad malam. Southampton menempati posisi ke-12 klasemen dengan nilai 24.

Pekan ini juga akan diwarnai laga Manchester United melawan West Ham yang dijadwalkan live di SCTV. Juga ada pertandingan Arsenal vs Burnley dan Leicester City vs Brighton.

Liga Inggris

(Pekan ke-23, live Mola TV)

Sabtu, 22 Januari 2022

03:00 Watford vs Norwich

19:30 Everton vs Aston Villa

22:00 Brentford vs Wolves

22:00 Leeds United vs Newcastle United

22:00 Manchester United vs West Ham (SCTV).

Ahad, 23 Januari 2022

00:30 Southampton vs Manchester City

21:00 Arsenal vs Burnley

21:00 Crystal Palace vs Liverpool

21:00 Leicester City vs Brighton

23:30 Chelsea vs Tottenham (SCTV).

Klasemen Liga Inggris

