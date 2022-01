Soal Foto dengan Mohammed Rashid Persib Bandung, Nabil Husein: Cuma Silaturahmi

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Borneo FC Nabil Husein memberikan penjelasan soal foto dirinya dengan gelandang Persib Bandung Mohammed Rashid yang menjadi pembicaraan di jagat sepak bola tanah air. Dia menyatakan pertemuan itu terjadi secara kebetulan dan hanya sebatas silaturahmi.

"Kami berteman cukup lama. Dan kemarin adalah pertemuan sebatas silaturahmi," kata Nabil melalui pesan singkat Whatsapp kepada Tempo, Kamis 20 Januari 2022.

Foto itu diunggah sendiri oleh Nabil di akun instagramnya sehari setelah Borneo FC dikalahkan Persib 0-1 pada Selasa lalu. Mohammed Rashid merupakan pencetak gol kemenangan Maung Bandung pada laga tersebut. Dalam foto itu terdapat juga agen pemain Antonio Teles.

"Great people (orang-orang hebat)," tulis Nabil dalam unggahannya itu.

Unggahan tersebut mendapatkan beragam komentar. Para suporter Persib misalnya, tampak khawatir jika top skor klubnya tersebut diboyong Borneo FC musim depan. Apalagi Rashid juga mengunggah kembali foto itu di insta story instagramnya.

Nabil dan Rashid juga berbalas komentar di unggahan tersebut.

"God Bless you boss, (Tuhan memberkatimu bosss)," kata gelandang Timnas Palestina tersebut.

"Good luck and see you again, Insya Allah. (Semoga sukses dan sampai bertemu kembali, Insya Allah)," kata Nabil membalas komentar Rashid.

Teles pun tampak memberikan kode di dalam kolom komentar. "Commitment is key (komitmen adalah kunci)," tulis Teles.

Agen pemain yang menangani Mohammed Rashid, Aggy Eka Ressy, pun ikut berkomentar. "Yahhh gak di ajak kan," kata Aggy.

Soal kehebohan yang terjadi di media sosial, Nabil menilai hal itu terjadi karena kebetulan saja.

"Semua karena kebetulan, dan waktu yang pas karena setelah pertandingan," ujarnya.

Sebelumnya Kepala Hubungan Media Borneo FC, Brilian Sanjaya, juga mengklarifikasi soal ketakutan suporter Persib jika mereka akan merekrut Rashid pada musim depan. Menurut dia, masih belum ada pembicaraan soal itu dalam pertemuan tersebut.

"Masih terlalu jauh kalau untuk itu (Borneo FC mengontrak Rashid). Itu seperti hubungan teman saja. Teman ngopi saja ya," kata Brilian melalui hubungan telepon dengan Tempo.

Borneo FC saat ini menempati posisi ketujuh klasemen BRI Liga 1 dengan perolehan 30 angka. Sementara Persib Bandung menempati posisi ketiga dengan 40 angka.

