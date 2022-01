Babak Pertama Piala Asia: Timnas Putri Indonesia Tertinggal 0-9 dari Australia

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas putri Indonesia menghadapi Australia dalam pertama Grup B di Piala Asia Putri 2022 di digelar di Mumbai Football Arena, Mumbai, India, Jumat, 21 Januari 2022.

Pada babak pertama, Tim Garuda Pertiwi sudah tertinggal 0-9.

Striker andalan sekaligus kapten timnas putri Australia, Sam Kerr, tampil dominan. Ia memborong empat gol, pada kesembilan, 11, 26, dan 36.

Gol Australia lainnya dicetak Caitlin Foord (menit 13), Mary Fowler (17), Hayley Raso (24), Ellie Carpenter (34), dan penalti Emily van Egmond (39).

Sejak awal Australia lebih diunggulkan dalam laga ini. Sebagian besar pemain dari skuad Matildas, julukan timnas putri Australia, adalah pesepak bola wanita yang main tim papan atas Eropa. Meski demikian, keunggulan 9 gol pada babak pertama bisa dibilang cukup mengejutkan.

