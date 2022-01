Jadwal Liga Inggris Akhir Pekan Ini, MU Vs West Ham dan Chelsea vs Tottenham

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris akhir pekan ini akan diwarnai dua laga menarik, Manchester United vs West Ham dan Chelsea vs Tottenham Hotspur. Dua laga ini dipastikan bisa mengubah komposisi tim di papan atas Liga Inggris.

Manchester United yang saat ini menempatai posisi ketujuh klasemen bisa memperbaiki posisinya jika berhasil mengalahkan West Ham. Skuad asuhan Ralf Rangnick hanya berjarak dua angka dari anak asuh David Moyes yang berada di posisi keempat.

Tottenham Hotspur yang berada di posisi kelima dengan perolehan 36 angka juga bisa naik ke peringkat keempat jika West Ham gagal meraih kemenangan dari Manchester United. Skuad asuhan Antonio Conte kini hanya berjarak satu angka dari The Hammers.

Akan tetapi Tottenham menghadapi laga yang tak mudah karena harus melawat ke markas Chelsea. The Blues juga membutuhkan kemenangan untuk tak semakin jauh dalam perebutan trofi juara. Saat ini Chelsea sudah tertinggal 12 angka dari Manchester City yang berada di puncak klasemen.

Sementara Manchester City akan melawat ke markas tim papan tengah Southampton pada akhir pekan ini. Dengan bekal delapan kemenangan beruntun di semua kompetisi, City tampaknya akan menang mudah dari Southampton yang hanya meraih dua kemenangan dalam lima laga terakhir.

Berikut jadwal Liga Inggris pekan ke-23:

Sabtu, 22 Januari 2022:

03.00 WIB - Watford vs Norwich City

19.30 WIB - Everton vs Aston Villa

22.00 WIB - Brentford vs Wolves

22.00 WIB - Leeds United vs Newcastle

22.00 WIB - Manchester United vs West Ham

Ahad, 23 Januari 2022:

00.30 WIB - Southampton vs Manchester City

21.00 WIB - Crystal Palace vs Liverpool

21.00 WIB - Arsenal vs Burnley

21.00 WIB - Leicester City vs Brighton

23.30 WIB - Chelsea vs Tottenham Hotspur

Seluruh pertandingan pada Jadwal Liga Inggris pekan ke-23 akan disiarkan secara langsung oleh MolaTV. Laga Southampton vs Manchester City dan Chelsea vs Tottenham Hotspur juga akan disiarkan oleh SCTV.

