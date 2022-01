Jadwal Liga Spanyol Akhir Pekan Ini, Ada Real Madrid vs Elche Lagi

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Spanyol akhir pekan ini diisi partai ulangan Copa del Rey antara Real Madrid vs Elche. Sementara Barcelona yang masih belum mampu menembus posisi empat besar akan menghadapi tim penghuni zona degradasi Alaves.

Pada babak 16 besar Copa del Rey, Jumat dini hari tadi, Real Madrid berhasil mengalahkan Elche 2-1. Pertandingan itu berjalan cukup ketat sehingga harus ditentukan melalui babak tambahan plus diwarnai dua kartu merah, satu untuk masing-masing tim.

Real Madrid yang memuncaki klasemen sementara Liga Spanyol tentu saja akan kembali mengincar kemenangan. Pasalnya mereka kini hanya berselisih empat angka dari Sevilla yang berada di posisi kedua.

Klub besar lainnya, Barcelona, mendapatkan lawan yang lebih ringan. Skuad asuhan Xavi Hernandez akan melawat tim penghuni zona degradasi Alaves.

Akan tetapi, langkah Barcelona dipastikan tak akan mudah. Pasalnya, pada pertemuan pertama di Stadion Camp Nou musim ini Alaves mampu menahan imbang Blaugrana 1-1. Apalagi mereka baru saja mengalami dua kekalahan beruntun di ajang Piala Super Spanyol dan Copa del Rey.

Juara bertahan Atletico Madrid akan menghadapi Valencia. Skuad asuhan Diego Simeone juga mendapatkan hasil kurang memuaskan di Copa del Rey setelah disingkirkan Real Sociedad. Atletico yang kini menduduki posisi keempat jugaa harus meraih kemenangan agar tak terpaut semakin jauh dari rival sekotanya, Real Madrid.

Berikut jadwal Liga Spanyol pekan ke-22:

Sabtu, 22 Januari 2022

03:00 WIB - Espanyol vs Real Betis - beIN Sports 1

20:00 WIB - Levante vs Cadiz - beIN Sports 1

22:15 WIB - Villarreal vs Real Mallorca - beIN Sports 1

Ahad, 23 Januari 2022

00:30 WIB - Sevilla vs Celta Vigo - beIN Sports 1

03:00 WIB - Atletico Madrid vs Valencia - beIN Sports 1

20:00 WIB - Granada vs Osasuna - beIN Sports 1

22:15 WIB - Real Madrid vs Elche - beIN Sports 1

Senin, 24 Januari 2022

00:30 WIB - Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao - beIN Sports 1

03:00 WIB - Alaves vs Barcelona - beIN Sports 1

Tak seperti musim-musim sebelumnya dimana persaingan memperebutkan gelar juara Liga Spanyol selalu di dominasi oleh Barcelona, Real Madrid dan Atletico Madrid, musim ini Sevilla, Real Betis dan Real Sociedad muncul sebagai tim kuda hitam. Karena itu, jadwal Liga Spanyol setiap pekannya menjadi sangat menarik untuk diikuti.

