Hasil, Jadwal, dan Klasemen Liga Inggris: Watford vs Norwich City 0-3

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Watford vs Norwich City mengawali jadwal pekan ke-23 Liga Inggris, Sabtu dinihari, 22 Januari 2022. Laga yang berlangsung di Vicarage Road ini dimenangi Norwich City dengan skor 3-0.

Dua gol dalam pertandingan ini diborong Josh Sargent, pada menit ke-51 dan 74. Satu gol lain dari hasil bunuh diri Juraj Kucka pada masa injury time.

Ketika kedudukan sudah 2-0, Warford harus bermain dengan 10 orang, Pada menit ke-78 Emmanuel Dennis terkena kartu merah.

Warford sebenarnya unggul jauh dalam penguasaan bola (67 persen). Mereka juga memimpin dalam hal tembakan terarah ke gawang lawan (4 berbanding 2), namun gagal memanfaatkan peluang-peluang itu menjadi gol.

Bagi Norwich City hasil ini memastikan terjaganya kebangkitan mereka, setelah pekan lalu menang 2-1 atas Everton. Kini, tim asuhan Dean Smith itu menempati posisi ke-17 klasemen dengan nilai 16, unggul dua poin dari Watford yang mereka lewati dan turun ke zona degradasi.

Laga Watford vs Norwich merupakan awal dari jadwal pekan ke-23. Malam ini akan ada Everton vs Aston Villa, Leeds United vs Newcastle, Southampton vs Manchester City, serta Manchester United vs West Ham United. Sedangkan pada Ahad malam ada jadwal laga besar Chelsea vs Tottenham Hotspur.

Hasil dan Jadwal Liga Inggris Pekan ke-23

(Live Mola TV)

Sabtu, 22 Januari 2022:

Watford vs Norwich City 0-3

19.30 WIB - Everton vs Aston Villa

22.00 WIB - Brentford vs Wolves

22.00 WIB - Leeds United vs Newcastle

22.00 WIB - Manchester United vs West Ham

Ahad, 23 Januari 2022:

00.30 WIB - Southampton vs Manchester City (SCTV)

21.00 WIB - Crystal Palace vs Liverpool

21.00 WIB - Arsenal vs Burnley

21.00 WIB - Leicester City vs Brighton

23.30 WIB - Chelsea vs Tottenham Hotspur (SCTV).

Klasemen Liga Inggris

