Jadwal Bola Ahad 23 Januari: Chelsea vs Spurs, Milan vs Juve, Juga Madrid, Barca

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Ahad malam hingga Senin dinihari, 23 Januari 2022, menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Jerman, dan Liga Prancis.

Dari Liga Inggris memasuki pekan ke-23. Malam ini akan hadir laga besar Chelsea vs Tottenham Hotspur Hotspur yang dijadwalkan akan disiarkan SCTV. Selain itu ada laga Arsenal vs Burnley, Crystal Palace vs Liverpool, dan Leicester City vs Brighton.

Dari Liga Italia akan hadir jadwal pekan ke-23. Malam ini akan hadir laga Napoli vs Salernitana dan Empoli vs AS Roma. Selain itu ada AC Milan vs Juventus yang akan disiarkan RCTI.

Dari Liga Spanyol, rangkaian jadwal pekan ke-22 akan menampilkan Real Madrid vs Elche dan Alaves vs Barcelona. Liga Jerman akan diwarnai laga Hertha Berlin vs Bayern Munchen. Sedangkan Liga Prancis akan menampilkan PSG vs Reims.

Jadwal bola selengkapnya:

Ahad, 23 Januari 2022

Liga Inggris

(Pekan ke-23, live Mola TV)

21:00 Arsenal vs Burnley

21:00 Crystal Palace vs Liverpool

21:00 Leicester City vs Brighton

23:30 Chelsea vs Tottenham Hotspur (SCTV).

Liga Italia

(Pekan ke-23)

18.30 Cagliari vs Fiorentina

21.00 Napoli vs Salernitana

21.00 Torino vs Sassuolo

21.00 Spezia vs Sampdoria.

Liga Spanyol

(Pekan ke-22, live Bein Sports)

20:00 Granada vs Osasuna

22:15 Real Madrid vs Elche.

Liga Jerman

(Pekan ke-20, live Mola TV)

21:30 RB Leipzig vs Wolfsburg

23:30 Hertha Berlin vs Bayern Munchen (tvOne)

Senin, 24 Januari 2022

Liga Italia

(Pekan ke-23)

00.00 Empoli vs AS Roma

02.45 AC Milan vs Juventus (RCTI).

Liga Spanyol

(Pekan ke-22, live Bein Sports)

00:30 Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao

03.30 Real Sociedad vs Getafe

03.00 Alaves vs Barcelona.

Liga Prancis

(Pekan ke-22)

02:45 PSG vs Reims (RCTI+).

