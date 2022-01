Klasemen Liga Spanyol Pekan ke-22: Alaves vs Barcelona 0-1, Madrid vs Elche 2-2

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Spanyol pekan ke-22 pada Senin dinihari, 24 Januari 2022, menampilkan kemenangan Barcelona dan hasil seri yang diraih Real Madrid.

Barcelona berhasil mengalahkan Deportivo Alaves dengan skor 1-0 di Stadion Mendizorroza. Gol tunggal Barcelona dicetak oleh Frenkie de Jong pada menit ke-87.

Barcelona bangkit setelah secara beruntun mengalami dua kekalahan, dengan skor 2-3 dari Real Madrid pada pertandingan semifinal Piala Super Spanyol (Super Copa) dan takluk 2-3 dari Athletic Bilbao di babak 16 besar Copa del Rey.

Pada pekan ke-21 La Liga mereka juga ditahan Granada 1-1. Dengan kemenangan ini, mereka naik ke posisi lima klasemen dengan nilai 35, hanya tertinggal satu poin dari Atletico Madrid yang ada di atasnya.

Pada pertandingan lain, Real Madrid ditahan Elche dengan skor 2-2 di Santiago Bernabeu. Elche sempat unggul dua gol berkat Lucas Boyle dan Pere Milla lalu Real Madrid membalas lewat gol Luka Modrid dan Eder Militao.

Los Blancos tetap memuncaki klasemen Liga Spanyol dengan 50 poin, terpaut empat poin dari Sevilla di peringkat kedua. Sementara itu, Elche di posisi ke-15 dengan perolehan 23 poin.

Hasil Liga Spanyol Pekan Ke-22:

Espanyol vs Real Betis 1-4

Levante vs Cadiz 0-2

Villarreal vs Real Mallorca 3-0

Sevilla vs Celta Vigo 2-2

Atletico Madrid vs Valencia 3-1

Granada vs Osasuna 0-2

Real Madrid vs Elche 2-2

Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao 0-1

Real Sociedad vs Getafe 0-0

Deportivo Alaves vs Barcelona 0-1.

Klasemen Liga Spanyol



