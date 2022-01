Suporter Manchester United Sedih Karena Anthony Martial Akan Hengkang

TEMPO.CO, Jakarta - Suporter Manchester United langsung mengucapkan kata perpisahan kepada penyerang Anthony Martial begitu kabar kepindahannya ke Sevilla merebak. Mereka mendoakan pemain asal Prancis itu sukses di Spanyol.

Ucapan perpisahan itu diucapkan para suporter melalui media sosial twitter. Mereka membalas cuitan jurnalis Fabrizio Romano yang menyebut Martial akan terbang ke Spanyol dalam beberapa jam ke depan.

Sebagian besar suporter United tampak sedih karena harus kehilangan Martial. Meskipun jarang mencetak gol bagi United, Martial tampaknya memiliki tempat tersendiri di hati suporter.

Salah satunnya adalah akun @omaiir_m. Dia menyatakan sedih karena Martial harus hengkang, namun dia berharap Martial bisa menggapai sukses di Sevilla. "

"Sedih melihat dia pergi, tetapi saya berharap yang terbaik untuk dia," cuitnya.

Romano dalam cuitannya menyebutkan bahwa kesepakatan antara Manchester United dan Sevilla terjadi pada Senin malam 24 Januari 2022 waktu setempat. Sevilla akhirnya sepakat menerima syarat harus menanggung penuh gaji si pemain selama masa peminjaman.

Anthony Martial sendiri disebut telah bersedia untuk hengkang ke Spanyol. Bahkan, menurut Romano, Sevilla merupakan prioritas utama Martial.

Anthony Martial from Manchester United to Sevilla, done deal and here we go! Agreement reached tonight between the two clubs. Player has accepted, Sevilla was his priority. #Sevilla

Sevilla will cover his salary until June. Martial will fly to Spain in the next hours. #MUFC pic.twitter.com/a5U392Es3k