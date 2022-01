Jadwal BRI Liga 1 Jumat 28 Januari: 4 Laga, 3 Live di Indosiar dan O Channel

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal BRI Liga 1 pada Jumat 28 Januari 2022, akan kembali menghadirkan rangkaian pertandingan pekan ke-21. Ada empat laga yang akan berlangsung, dua di antaranya akan disiarkan Indosiar dan satu di O Channel.

Jadwal hari ini dibuka 15:15 WIB di Stadion Kapten I Wayan Dipta, GIanyar, Bali. Persik Kediri akan menghadapi Bhayangkara FC.

Persik Kediri gagal menang dalam empat laga terakhirnya. Mereak ada di posisi ke-14 klasemen dengan nilai 19, hanya terpaut dua poin dari tim di zona degradasi.

Bhayangkara FC masih memuncaki klasemen dengan nilai 43. Tim yang terus menang dalam dua laga terakhirnya ini unggul dua poin dari Arema FC.

Pada 18:15 WIB, Madura United akan melawan PSIS Semarang di Stadion Ngurah Rai, Denpasar, Bali. Laga ini akan disiarkan langsung Indosiar.

Madura United gagal menang dalam empat laga. Mereka menempati posisi ke-13 dengan nilai 22, tertinggal sembilan angka dari lawannya yang ada di posisi ketujuh. PSIS hanya menang sekali dalam empat laga terakhirnya.

Pada 20:00 WIB, laga Barito Putera vs PSM Makassar akan berlangsung di Stadion Kompyang Sujana. Pertandingan ini akan disiarkan O Channel.

Barito Putera masih terpuruk di zona degradasi. Mereka gagal menang dalam tiga laga terakhirnya dan kini ada di posisi ke-17 klasemen dengan nilai 16.

PSM Makassar juga akan berjuang bangkit setelah gagal menang dalam dua laga. Tim Juku Eja ini menghuni urutan ke-11 klasemen dengan nilai 24.

Sebagai penutup jadwal hari ini, pada 20:45 WIB, Arema FC akan berhadapan dengan Persipura Jayapura Stadion Kapten I Wayan Dipta. Laga ini juga akan disiarkan Indosiar.

Arema FC kini ada di posisi kedua klasemen. Mereka berpeluang naik ke puncak klasemen bila memenangi laga ini, bila dalam laga sebelumnya Bhayangkara FC kalah dari Persik.

Persipura Jayapura tak pernah kalah dalam lima laga terakhirnya, tapi hanya menang dua kali. Tim berjulukan Mutiara Hitam itu menempati posisi ke-15 klasemen dengan nilai 18, hanya unggul satu poin dari Persela yang ada di zona degradasi.

Jadwal Liga 1 Jumat, 29 Januari 2022

15:15 Persik Kediri vs Bhayangkara Solo FC (Vidio)

18:15 Madura United vs PSIS Semarang (Indosiar)

20:00 Barito Putera vs PSM Makassar (O Channel)

20:45 Arema FC vs Persipura Jayapura (Indosiar).

