Klasemen BRI Liga 1 Pekan Ke-21: Kalahkan Persipura 1-0, Arema FC Naik ke Puncak

TEMPO.CO, Jakarta - Gol tunggal yang disarangkan Carlos Fortes mengantar Arema FC mengalahkan Persipura Jayapura dengan skor 1-0 pada laga BRI Liga 1 pekan ke-21 di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Jumat malam. Kemenangan itu mengantarkan Arema FC memuncaki klasemen sementara.

Sejak awal pertandingan, Arema FC langsung menekan pertahanan Persipura dengan beberapa serangan membahayakan. Namun, Sandi Sute yang mendapatkan beberapa kali kesempatan pada 10 menit pertama gagal memaksimalkannya menjadi gol.

Sandi kembali mendapatkan peluang emas pada menit ke-24, tetapi tandukannya kurang akurat. Rapatnya pertahanan Singo Edan membuat skor kacamata bertahan hingga menit ke-29.

Arema memecahkan kebuntuan pada menit ke-30 setelah tendangan bebas yang dieksekusi Fortes sukses menjebol gawang Persipura yang dijaga kiper Fitrul Dwi.

Tendangan bebas itu dihadiahkan kepada Arema setelah Sandi dilanggar oleh Doni Monim dan menjadikan kedudukan berubah 1-0.

Pada babak kedua, Mutiara Hitam ganti menekan pertahanan Arema. Pada menit ke-53, Ricky Cawor mencoba membobol gawang Arema, tetapi tendangannya melebar dari gawang yang dijaga kiper Adilson Maringa.

Persipura terus menekan pertahanan Arema, tetapi masih belum bisa membalas ketertinggalan.

Carlos Fortes kembali mendapatkan kesempatan mengeksekusi bola mati dari luar kotak penalti, namun melebar dari gawang Persipura.

Kemenangan ini membuat Arema FC langsung memuncaki klasemen Liga 1 dengan 44 poin, diikuti oleh Bhayangkara FC di bawahnya dengan 43 poin.

Susunan pemain laga Arema FC vs Persipura Jayapura:

Arema FC: Adilson Maringa; Diego Michiels, Sergio Silva, Bagas Adi, Ahmad Alfarizi; Jayus Hariono, Renshi Yamaguchi; Sandi Sute; Dendi Santoso, Carlos Fortes, Kushedya Hari Yudo.

Pelatih: Eduardo Almeida.

Persipura Jayapura: Fitrul Dwi ; Yustinus Pae, Brian Fatari, Donni Monim, David Rumakiek; Nelson Alom, Takuya Matsunaga; Fery Pahabol, Ian Kabes, Ricky Cawor; Ramiro Fergonzi.

Pelatih: Angel Alfredo Vera.

Selain Arema FC vs Perispura, sejumlah hasil lain tersaji pada Jumat, yakni Persik Kediri vs Bhayangkara FC 1-0, Madura United vs PSIS Semarang 2-1, dan Barito Putera vs PSM Makassar 1-2.

