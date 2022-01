Jadwal BRI Liga 1 Sabtu 29 Januari: 3 Laga Live di Indosiar, Termasuk Persib

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal BRI Liga 1 pada Sabtu, 29 Januari 2022, memasuki hari terakhir pekan ke-21. Ada tiga pertandingan, yang seluruhnya akan disiarkan Indosiar.

Pada 15:15 WIB, laga Bali United vs Borneo FC akan berlangsung di Stadion I Gusti Ngurah Rai, Denpasar Bali.

Bali United akan berusaha menjaga tren bagus. Tim juara bertahan itu terus menang dalam tiga laga terakhirnya. Tim asuhan Stefano Cugurra itu kini menempati posisi kelima klasemen dengan nilai 38.

Borneo FC tertinggal delapan poin dari lawannya dan kini menempati posisi kedelapan. Mereka akan berusaha bangkit setelah pekan sebelumnya dikalahkan Persib Bandung 0-1.

Pada 18:15 WIB, Persebaya Surabaya akan menghadapi PSS Sleman di stadion sama.

Persebaya Surabaya akan berjuang bangkit. Mereka baru saja mengalami kemunduran dengan kekalahan 1-2 dari Bhayangkara FC. Tim asuhan Aji Santoso ini menempati posisi keempat klasemen dengan nilai 39 dan berpeluang naik ke posisi ketiga.

PSS Sleman gagal menang dalam dua laga terakhirnya. Mereka kini menempati posisi ke-12 klasemen dengan nilai 25.

Pada 20:35 WIB, sebagai penutup jadwal pekan ke-21, Persib Bandung dan Persikabo 1973 akan berhadapan, juga di Stadion I Gusti Ngurah Rai.

Persib Bandung akan menjaga kebangkitan setelah mengalahkan Borneo FC. Tim asuhan Robert Alberts ini ada di posisi ketiga klasemen dengan nilai 40, tertinggal tiga poin dari Bhyangkara FC yang ada di atasnya.

Persikabo baru ditahan Barito Putera 1-1 dan hanya menang sekali dalam empat pertandingan terakhirnya. Mereka menempati posisi ke-13 dengan nilai 23.

Jadwal Liga 1, Sabtu, 29 Januari 2022:

15:15 Bali United vs Borneo (Indosiar)

18:15 Persebaya vs PSS Sleman (Indosiar)

20:35 Persib Bandung vs Persikabo 1973 (Indosiar).

