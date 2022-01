Klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conmebol: Kolombia vs Peru 0-1

TEMPO.CO, Jakarta - Edison Flores mencetak gol pada menit-menit terakhir untuk mengantar Peru menang 1-0 atas Kolombia dalam lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Amerika Latin (Conmebol), Sabtu pagi. Hasil itu sekaligus menghidupkan peluang mereka lolos ke putaran final.

Flores diturunkan sebagai pemain pengganti saat turun minum. Ia mencetak gol pada menit ke-85 yang membuat Timnas Peru mencetak kemenangan ketiga berturut-turut. Kini mereka mengumpulkan 20 poin guna menduduki posisi keempat dalam klasemen 10 tim Amerika Selatan atau satu poin di atas Uruguay.

Empat tim teratas lolos otomatis ke Qatar dan tim peringkat kelima masuk babak playoff guna melawan tim konfederasi Asia.

Brasil dan Argentina telah memastikan lolos ke Qatar, sedangkan Ekuador yang menempati posisi ketiga hampir pasti menyusul kedua negara itu. Kolombia berada pada urutan keenam dengan 17 poin.

Kolombia dan Peru memasuki laga ini dengan sama-sama berbekal 17 poin. Sekalipun tuan rumah Kolumbia tampil lebih menekan, mereka yang justru kalah akibat tumpul di depan gawang.

Pertandingan ini merupakan laga kualifikasi keenam berturut-turut yang dijalani Kolombia tanpa bisa membobol gawang lawan.

Peru hanya melepaskan dua tembakan ke arah gawang, atau jauh di bawah Kolombia yang melancarkan 20 tembakan yang memaksa kiper Peru Pedro Gallese membuat beberapa penyelamatan heroik yang memastikan timnya tak kebobolan.

Tinggal menyisakan tiga pertandingan lagi, Uruguay, Kolombia, Peru, Bolivia, dan Paraguay memiliki peluang yang sama untuk mencapai putaran final.

Hanya Venezuela, yang mengalahkan Bolivia 4-1 pada Sabtu pagi, yang sudah sama sekali tersingkir.

Pertandingan Peru berikutnya adalah menjamu Ekuador pada Selasa, sementara Kolombia bertandang ke Argentina dalam hari yang sama, demikian Reuters.

Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Amerika Latin Pekan Ke-15:

Kolombia vs Peru 0-1

Venezuela Bolivia 4-1

Cile vs Argentina 1-2

Paraguay vs Uruguay 0-1

Ekuador vs Brasil 1-1.

Klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Amerika Latin



Baca Juga: Jadwal Liga 1 Sabtu Hari Ini, 3 Lga Live di Indosiar, Termasuk Persib dan Persebaya