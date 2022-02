Klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2022 Conmebol: Brasil, Argentina, Cile Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conmebol pekan ke-16 berlangsung maraton, Rabu, 2 Februari 2022. Timnas Brasil, Argentina, Cile, dan Uruguay menang.

Timnas Brasil mengalahkan Paraguay dengan skor 4-0 di Stadion Mineirao, Belo Horizonte. Mereka meraih gol lewat Raphinha (menit 28), Philippe Coutinho (62), Antony (86), dan Rodrygo (88).

Brasil, yang sudah lolos ke putaran final, kian kokoh di puncak klasemen dengan poin 39. Paraguay menempati peringkat kesembilan dengan poin 13.

Dalam laga lain, Timnas Argentina menang 1-0 saat menjamu Kolombia di Estadio Mario Alberto Kempes. Beramin tanpa Lionel Messi yang tak dipanggil, mereka unggul berkat gol Lautaro Martinez pada menit ke-29.

Argentina, yang juga sudah lolos ke putaran final, tetap berada di posisi ke-2 klasemen dengan nilai 35, tertinggal empat angka dari Brasil. Kolombia kini berada di posisi ke-7 klasemen dengan 17 poin.

Sementara itu, Uruguay mengalahkan Venezuela dengan skor 4-1 di Stadion Centenario, Uruguay. Gol Uruguay dicetak Rodrigo Bentacur, Giorgian de Arrascaeta, Edinson Cavani dan Luis Suarez. Sementara itu, gol hiburan Venezuela dicetak oleh Josef Martinez.

Kemenangan ini membawa Uruguay ke peringkat Empat klasemen sementara, dengan 22 poin. Venezuela tetap menjadi juru kunci di posisi kesepuluh dengan 10 poin dari 16 pertandingan.

Dalam pertandingan lain, Alexis Sanchez mencetak dua gol untuk membantu Cile mengalahkan Bolivia 3-2. Hasil itu menjaga asal Cile untuk lolos.

Nantinya empat tim teratas klasemen akan lolos secara otomatis ke putaran final Piala Dunia Qatar. Sedangkan tim peringkat kelima masuk ke babak playoff dengan tim dari konfederasi Asia.

Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conmebol

Bolivia vs Cile 2-3

Uruguay vs Venezuela 4-1

Argentina vs Kolombia 1-0

Brasil vs Paraguay 4-0.

Klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conmebol



