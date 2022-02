Jadwal Bola Sabtu 5 Februari: Piala FA, Serie A, La Liga, Liga 1, Piala Afrika

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu malam hingga Ahad dinihari, 6 Februari 2022, akan menampilkan rangkaian pertandingan Piala FA, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Jerman, Liga Prancis, dan Liga 1. Selain itu ada pula laga Piala Afrika 2021.

Jadwal Piala FA akan menghadirkan rangkaian pertandingan babak keempat (32 besar). Malam ini antara lain ada laga Tottenham vs Brighton yang akan disiarkan langsung RCTI. Selain itu ada pula jadwal Chelsea vs Plymouth Argyle, Manchester City vs Fulham, dan Everton vs Brentford.

Ajang Serie A Liga Italia pekan ke-23 akan menghadirkan laga besar. Derby Milan, Inter Milan vs AC Milan, akan berlangsung dinihari nanti, dengan disiarkan RCTI. Selain itu ada juga laga Roma vs Genoa dan Fiorentina vs Lazio.

Dari Liga Inggris akan hadir laga tunda pekan ke-17, yakni Burnley vs Watford. Liga Spanyol antara lain menyajikan Osasuna vs Sevilla.

Dari Liga Prancis ada partai AS Monaco vs Lyon. Sedangkan Liga Jerman akan menampilkan laga Bayern Munchen vs Leipzig yang tayang live di TV One.

Dari dalam negeri ada dua laga BRI Liga 1 pekan ke-23, yakni Madura United vs Persela Lamongan dan Arema FC vs Persija Jakarta. Keduanya sama-sama disiarkan langsung Indosiar.

Piala Afrika 2021 akan menampilkan perebutan tempat ketiga antara Burkina Faso dan tuan rumah Kamerun. Partai final antara Senegal dan Mesir baru akan berlangsung hari berikutnya.

Selanjutnya: Jadwal bola selengkapanya dan siaran lansungnya