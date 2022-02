Jadwal BRI Liga 1 Ahad 6 Februari: 5 Laga, 3 Live di Indosiar Termasuk Persib

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal BRI Liga 1 pekan ke-23 akan kembali hadir pada Ahad, 6 Februari 2022. Ada lima pertandingan yang akan berlangsung hari ini, tiga di antaranya akan disiarkan langsung Indosiar.

Inilah kelima jadwal tersebut:

15.15 WIB: Persik Kediri vs PSIS Semarang (Indosiar)

15.15 WIB: Persiraja Banda Aceh vs Persita Tangerang (O Channel)

18.15 WIB: Persebaya Surabaya vs Persipura Jayapura (Indosiar)

20.45 WIB: Barito Putera vs PSS Sleman (Vidio)

20.45 WIB: Persib Bandung vs Bhayangkara FC (Indosiar).

Mengingat serbuan Covid-19 yang kian gencar, terbuka kemungkinan jadwal-jadwal tersebut ditunda beberapa jam sebelum pertandingan. Saat ini sorotan tengah ditujukan pada Persib Bandung, yang 27 personelnya, termasuk staf dan ofisial, dinyatakan positif Covid-19.

Sebelumnya laga Persib Bandung melawan PSM Makassar telah ditunda karena Persib kekurangan pemain. Namun, hingga Sabtu, belum ada tanda-tanda laga melawan Bhayangkara FC akan ditunda.

Hasil Liga 1 pekan ke-23 sebelumnya:

Madura United vs Persela Lamongan 1-1

Arema FC vs Persija Jakarta 1-1.

Jadwal berikutnya:

Senin, 7 Februari 2022

15.15 WIB: Borneo FC vs Persikabo 1973 (O Channel)

20.30 WIB: Bali United vs PSM Makassar (Indosiar).

Klasemen BRI Liga 1

