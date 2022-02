Klasemen Liga Spanyol Pekan Ke-23: Barca Tekuk Atletico, Madrid Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian hasil Liga Spanyol pekan ke-23 tersaji pada Ahad malam hingga Senin dinihari WIB, 7 Februari 2022. Real Madrid dan Barcelona sama-sama berhasil menang.

Real Madrid mengalahkan Granada dengan skor 1-0 di Santiago Bernabeu. Kemenangan itu dipastikan oleh gol Marco Asensio.

Real Madrid bangkit setelah pekan sebelumnya ditahan Elche 2-2. Mereka makin mapan di puncak klasemen dengan nilai 53, unggul 6 poin dari Sevilla yang dalam laga lain ditahan Osasuna 0-0.

Granada menderita kekalahan ketiganya secara beruntun. Mereka berada di posisi ke-16 klasemen dengan nilai 24.

Dalam laga lain, Barcelona mengalahkan Atletico Madrid dengan skor 4-2 dalam laga di Camp Nou.

Gol Barca dicetak oleh Jordi Alba, Pablo Gavi, Ronald Araujo dan Dani Alves. Sedangkan Atletico mencetak dua gol lewat Yannick Carrasco dan Luis Suarez.

Kemenangan ini membuat Barcelona menggeser Atletico Madrid di posisi keempat. Blaugrana kini mengemas nilai 38, unggul dua poin dari tim asuhan Diego Simeone tersebut.

Hasil Liga Spanyol Pekan Ke-23

Real Betis vs Villarreal 0-2

Real Madrid vs Granada 1-0

Barcelona vs Atletico Madrid 4-2

Valencia vs Real Sociedad 0-0

Osasuna vs Sevilla 0-0

Celta Vigo vs Rayo Vallecano 2-0

Mallorca vs Cadiz 2-1

Elche vs Alaves 3-1

Getafe vs Levante 3-0.

Klasemen Liga Spanyol



Baca Juga: PSG Kalahkan Lille 5-1, Messi Cetak Gol