Jadwal Bola Selasa 8 Februari 2022: Ada Burnley vs MU dan Inter vs Roma

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Selasa malam hingga Rabu dinihari, 9 Februari 2022, menampilkan pertandingan Liga Inggris, Coppa Italia, Piala Prancis, dan Piala Dunia Antarklub.

Liga Inggris akan menampilkan rangkaian jadwal pekan ke-24. Ada tiga pertandingan yang akan berlangsung malam ini, termasuk Burnley vs Manchester United yang akan disiarkan langsung oleh SCTV.

Manchester United akan berusaha menjaga tren positif saat berlaga di kandang Burnley. Tim asuhan Ralf Rangnick itu terus menang dalam dua laga terakhirnya dan kini berada di posisi empat besar.

Burnley masih terpuruk di dasar klasemen. Mereka mengemas nilai 13 setelah hanya menang sekali dalam 19 laga yang dijalaninya.

Dari Piala Dunia Antarklub, yang berlangsung di Uni Emirat Arab, akan hadir laga semifinal Palmeiras (Brasil) melawna Al Ahly (Mesir). Palmeiras adalah juara Copa Libertadores 2021, sedangkan Al Ahly juara Liga Champions Asia.

Jadwal semifinal lainnya baru akan berlangsung Rabu malam. Al Hilal (Arab Saudi) akan menantang Chelsea (Inggris).

Sementara itu dari ajang Coppa Italia atau Piala Italia akan berlangsung laga babak perempat final antara Inter Milan dan AS Roma. Laga besar ini akan mengawali empat laga perempat final pada tengah pekan ini.

Selanjutnya, pada Rabu, akan hadir AC MIlan vs Lazio. Sedangkan sehari setelah itu dua laga lain akan berlangsung: Atalanta vs Fiorentina dan Juventus vs Sassuolo.

Dari arena Piala Prancis (Coupe de France) akan hadir satu laga perempat final. AS Monaco akan menghadapi Amiens. Di babak ini sudah tak ada lagi PSG karena sudah disingkirkan Nice pada babak 16 besar.

Jadwal bola selengkapnya:

Selasa, 8 Februari 2022

Piala Dunia Antarklub

(Semifinal)

23:30 Palmeiras vs Al Ahly (TVRI).

Rabu dinihari, 9 Februari 2022

Liga Inggris

(Pekan ke-24, live Mola TV)

02:45 Newcastle United vs Everton

02:45 West Ham United vs Watford

03:00 Burnley vs Manchester United (SCTV).

Coppa Italia

(Perempat final)

03:00 Inter Milan vs AS Roma (TVRI).

Piala Prancis

(Lerempat final)

03:00 AS Monaco vs Amiens.

Untuk mendapatkan jadwal bola terbaru terus ikuti laman Bola Tempo.co.

