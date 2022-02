Jadwal BRI Liga 1 Rabu 9 Februari: Persija vs Madura United Live di Indosiar

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal BRI Liga 1 Pekan Ke-24 akan mulai bergulir Rabu ini, 9 Februari 2022. Laga Persija Jakarta vs Madura United akan berlangsung sebagai pembuka pada hari ini.

Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, mulai 20.30 WIB. Stasiun televisi Indosiar akan menayangkannya secara langsung.

Persija Jakarta akan berusaha bangkit. Mereka gagal menang dalam dua laga sebelumnya. Pasukan Macan Kemayoran itu kini menempati posisi ketujuh klasemen dengan nilai 33.

Madura United juga gagal menang pada pekan sebelumnya dan harus puas dengan hasil 1-1 saat melawan Persela Lamongan. Kini mereka menempati posisi ke-12 klasemen dengan nilai 26.

Dalam lima pertemuan terakhir antara kedua tim, Persija Jakarta menang tiga kali dan dua laga lainnya berakhir seri. Pada putaran pertama lalu, Persija juga menang 3-2.

Persija masih kan tampil "pincang" dalam laga nantu, lantaran beberapa pemain andalannya positif COVID-19.

Hingga Selasa, 8 Februari, ada tujuh pemain Persija yang dinyatakan positif dan harus diisolasi yaitu Andritany Ardhiyasa, Maman Abdurahman, Samuel Christianson Simanjuntak, Ismed Sofyan, Muhammad Ferrari, Makan Konate, dan Ryuji Utomo.

Namun, dengan kondisi serupa, dalam laga sebelumnya tim asuhan Sudirman itu dapat menahan Arema FC dengan skor 1-1.

Sejumlah pemain dan ofisial Madura United sebelumnya juga positif Covid-19.

Selain laga Persija Jakarta vs Madura United, pekan ke-24 juga akan menampilkan jadwal PSS Sleman vs Persib Bandung, Bhayangkara FC vs Bali United, dan Arema FC vs Persiraja Banda Aceh.

