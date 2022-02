Hasil Coppa Italia: AC Milan vs Lazio 4-0, Rossoneri Lolos ke Semifinal

TEMPO.CO, Jakarta - AC Milan berhasil merebut tiket semifinal Coppa Italia. Mereka melaju setelah mengalahkan Lazio 4-0 dalam pertandingan di San Siro, Kamis dinihari, 10 Februari 2022.

Bermain di hadapan pendukung sendiri, I Rossoneri melanjutkan tren positif meraih dua kemenangan beruntun usai membekuk rival sekota, Inter Milan, dalam pertandingan Serie A akhir pekan lalu.

Olivier Giroud kembali tampil cemerlang dengan melesakkan dua gol ke gawang Pepe Reina. Gol pemain Prancis itu diapit gol pembuka Rafael Leao serta Franck Kessie untuk memastikan skor 4-0.

AC Milan tampil menekan sejak wasit meniup sepak mula. Tuan rumah menciptakan peluang di menit 12. Namun dua kans Milan berhasil dibendung Pepe Rein.

Usaha pertama dilakukan Messias yang berhasil diblok, lalu Franck Kessie melesakkan tendangan voli, yang digagalkan Reina.

Usaha I Rossoneri melancarkan serangan bertubi akhirnya membuahkan hasil tepat di menit ke-24. Diawali pergerakan Alessio Romagnoli menembus lini belakang dengan memberi umpan cantik untuk Rafael Leao, yang dengan sempurna melesakkan bola ke gawang Reina.

Unggul 1-0 membuat skuad Pioli makin percaya diri. Tapi tak berarti Lazio tinggal diam. Tim ibu kota mencoba keluar menyerang, dan Immobile mendapat umpan diagonal, sayang masih belum dapat membahayakan gawang Mike Maignan.

Justru Milan yang menambah dua gol di sisa lima menit sebelum turun minum. Kali ini Rafael Leao berpindah peran sebagai pemberi assist, setelah menerima umpan Diaz di kotak penalti.Olivier Giroud tanpa ragu mengoyak jala Reina untuk menggandakan keunggulan Setan Merah.

Tak lama berselang, penyerang asal Prancis kembali mengukir namanya di papan skor. Kali ini Giroud memaksimalkan crossing rekan senegaranya, Theo Hernandez sekaligus menutup babak pertama dengan skor nyaman, 3-0.

AC Milan bermain lebih tenang di babak kedua, dengan target mempertahankan keunggulan 3-0, sementara Lazio masih kesulitan menciptakan peluang. Pedro mencoba menembus area pertahanan Milan, tapi tembakan akhirnya masih terlalu lemah untuk Maignan.

Setelah satu jam berlalu, giliran Immobile yang mengancam gawang Milan, tapi lagi-lagi berujung kegagalan.

Pioli memasukkan Daniel Maldini untuk menggantikan Leao, dan anak legenda Milan, Paolo Maldini, ini langsung memberi impak besar. Dia mengeksekusi tendangan bebas ke kotak penalti hingga terjadi kemelut di depan gawang Reina.

Franck Kessie lalu memanfaatkan situasi dengan tendangan keras untuk menjauhkan skor menjadi 4-0.

Tak lama kemudian, Maldini nyaris memperbesar kemenangan AC Milan, namun tembakannya masih dapat diamankan Reina.

Fakta menarik:

AC Milan dan Lazio bertemu tiga kali di perempat final Coppa Italia, I Rossonero lolos di dua pertemuan pertama, namun tereliminasi pada 2015.

Saat itu Lazio lolos hingga ke final di bawah pelatih Milan sekarang, Stefano Pioli.

AC Milan hanya dua kali kalah dari 17 pertandingan kandang di Coppa Italia, namun keduanya di tangan Lazio.

Rafael Leao telah mengemas sembilan gol di semua ajang musim 2021-2022. Ini menjadi rekol gol individu bagi pemain asal Portugal.

Giroud mencetak sepuluh gol dalam delapan pertandingan resmi bersama Milan di San Siro.

Giroud menjadi pemain ketiga AC Milan yang mencetak gol di empat laga beruntun sebagai starter di San Siro dalam 10 musim terakhir (setelah Ibrahimovic dan Calhanoglu pada 2020).

Susunan pemain

AC Milan (4-2-3-1): Mike Maignan; Davide Calabria/Fikayo Tomori (78), Pierre Kalulu, Alessio Romagnoli, Theo Hernandez; Sandro Tonali/Ismael Bennacer (46), Franck Kessie; Junior Messias/Alexis Saelemaekers (61), Brahim Diaz, Rafael Leao/Daniel Maldini (77); Olivier Giroud/Ante Rebic (61).

Pelatih: Stefano Pioli.

Lazio (4-3-3): Pepe Reina; Elseid Hysaj/Lazzari (61), Luiz Felipe, Patric, Adam Marusic; Sergej Milinkovic-Savic, Danilo Cataldi/Lucas Leiva (51), Toma Basic/Luis Alberto (51); Felipe Anderson/Pedro (51), Ciro Immobile, Mattia Zaccagni.

Pelatih: Maurizio Sarri.

Di babak semifinal Coppa Italia, AC Milan akan menghadapi Inter Milan yang sehari sebelumnya menyingkirkan AS Roma 2-0. Laga perempat final lainnya akan berlangsung Kamis malam ini, yakni Atalanta vs Fiorentina dan Sassuolo vs Juventus.

