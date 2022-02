Jadwal Persela Lamongan vs Persebaya Surabaya dan Prediksinya

TEMPO.CO, Jakarta - Laga Persela Lamongan vs Persebaya Surabaya pada pekan ke-24 BRI Liga 1 akan digelar di Stadion I Gusti Ngurah Rai, Bali, Kamis 10 Februari 2022. Kedua tim sama-sama menargetkan kemenangan setelah menelan hasil buruk dalam beberapa laga terakhir.

Persela Lamongan saat ini berada di zona degradasi. Mereka baru meraih 18 poin hasil dari tiga kali menang, sembilan kali seri dan 11 kali kalah.

Dalam lima laga terakhir, skuad asuhan Jafri Sastra tak pernah meraih kemenangan dengan hasil tiga kali imbang dan dua kali kalah. Dalam dua laga terakhir, mereka menjalani derbi Jawa Timur dengan hasil kalah dari Arema FC dan imbang melawan Madura United.

Sementara Persebaya Surabaya berada di posisi keempat dengan perolehan 43 angka dari 23 laga. Sempat mendapatkan rentetan kemenangan, Persebaya hanya dua kali meraih tiga angka dalam lima laga terakhir, sisanya dua kali kalah dan satu kali imbang.

Asisten pelatih Persela, Ragil Sudirman, tetap optimistis meskipun timnya memiliki posisi yang jauh dari Persebaya di klasemen BRI Liga 1. Sudirman mengatakan, kunci dari pertandingan nanti adalah tampil sekuat tenaga dan fokus.

"Persiapan kami sudah siapkan pemain. Saya berharap per lini, mulai lini belakang, tengah dan depan displin. Harus tampil all out dan displin," kata Sudirman saat sesi konferensi pers jelang laga lawan Persebaya secara daring, Rabu, 9 Februari 2022.

Sudirman mengaku, jika persiapan timnya terganggu dengan adanya badai Covid-19 yang menyerang Persela. Bahkan, Persela kemungkinan tanpa diperkuat oleh mantan penyerang Persebaya yang mereka pinjam pada bursa transfer paruh musim lalu, Jose Wilkson.

Pesepakbola asal Brasil itu merupakan salah satu pemain Persela yang terpapar Covid-19. Untuk menurunkan pemain yang telah absen dalam dua laga terakhir itu, Persela masih harus menunggu hasil tes Polymerse Chain Reaction (PCR) yang akan keluar hari ini.

"Jose Wilkson kami masih harus menunggu hasil PCR. Sulit ya sulit (mempersiapkan tim), tapi memang harus menerima kondisi seperti ini. Nanti jika dipaksakan tidak bisa, harus mematuhi prosedur," tambah Sudirman.

Jafri Sastra juga masih belum dapat dipastikan mendampingi timnya karena terpapar Covid-19.

Asisten Pelatih Persebaya Mustaqim juga menyatakan mereka mencoba untuk bangkit dari kekalahan di pertandingan sebelumnya. Pada pekan ke-23, Bajul Ijo secara mengejutkan dikalahkan oleh tim penghuni zona degradasi lainnya, Persipura Jayapura, dengan skor 0-2.

"Menilik hasil kemarin Persebaya tidak sesuai dengan ekspektasi. Tentunya kita sudah melakukan evaluasi dan berbenah," kata Mustaqim, asisten pelatin Persebaya, saat konferensi pers secara daring.

Masalah yang hampir saja juga terjadi di kubu Persebaya. Mereka tidak bisa diperkuat oleh separuh dari pemain intinya karena positif terpapar Covid-19. Bruno Moreira, Taisei Marukawa, Ricky Kambuaya, Alwi Slamat, Samsul Arif, M Hidayat hingga Satria Tama dinyatakan positif Covid-19. Pelatih Kepala Aji Santoso juga belum bisa dipastikan akan mendampingi timnya karena masih harus menunggu hasil tes PCR.

Apalagi pada laga kali ini mereka juga akan kehilangan Rachmat Irianto, Rizky Ridho dan Marselino Ferdinan yang bergabung dengan Timnas U-23 Indonesia.

Mustaqim berharap, pemain-pemain yang positif Covid-19 segera sembuh dan bisa bergabung dengan tim lagi. Tentu saja hal ini untuk menambah kekuatan dari Persebaya.

"Mudah-mudahan PCR hari ini hasilnya negatif," tambah Mustaqim.

Melihat kekuatan dari kedua tim yang sama-sama timpang ini, pertandingan diperkirakan akan berjalan dengan ketat. Meski Persebaya tentu saja sedikit lebih diunggulkan.

Perkiraan susunan pemain laga Persela Lamongan vs Persebaya Surabaya:

Persela Lamongan: Dwi Kuswanto; Demerson Bruno Costa, Kahar, Syarif Wijianto, Selwan Sinan Chasib, Takwir, Moch Sandy Ferizal, Guilherme Felipe De Castro, Radiansyah, Ilham Fathoni, Ibrahim Musa Kosepa

Persebaya Surabaya: Ernando Ari Sutaryadi; Alie Sesay, Arif Satria, Reva Adi Utama, Ady Setiawan, Ruy Arianto; Muhammad Hidayat, Arizky Wahyu Satria, Franc Rikhart Sokoy, Akbar Firmansyah, Marselino Ferdinan

Dari lima kali pertemuan terakhir, Persebaya lebih unggul atas Persela. Persebaya meraih dua kemenangan sementara Persela hanya satu kali, dua laga lainnya berakhir imbang. Pada pertemuan pertama di BRI Liga 1 musim 2021-2022 kedua tim bermain imbang dengan skor 1-1.

Dalam kondisi normal, Persebaya Surabaya jelas lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan. Di atas kertas, skuad Aji Santoso bisa dianggap menang dari semua sisi mulai dari materi pemain hingga skema permainan.

Akan tetapi kedua tim tampaknya dipastikan tampil tanpa kekuatan terbaiknya. Jika pun ada pemain yang dinyatakan positif, mereka tak akan tampil maksimal karena telah beberapa hari tak bermain. Bahkan, ada kekhawatiran laga ini akan ditunda karena pada laga terakhir Persela hanya memiliki 13 pemain saja.

Karena itu, kedua tim pantas memiliki peluang yang sama untuk meraih kemenangan jika laga ini jadi ditampilkan.

Laga pekan ke-24 BRI Liga 1 antara Persela Lamongan vs Persebaya Surabaya akan berlangsung pada pukul 20.30 WIB. Duel dua tim asal Jawa Timur ini akan disiarkan langsung oleh Indosiar.

