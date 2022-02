Jadwal Liga Italia Akhir Pekan Ini, Napoli Vs Inter Milan Live di RCTI

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Italia akhir pekan ini akan dihiasi oleh laga dua tim papan atas Napoli vs Inter Milan. Apa pun hasil laga itu akan menguntungkan bagi AC Milan.

Inter Milan yang akhir pekan lalu kalah 1-2 dari AC Milan harus meraih kemenangan untuk mempertahankan posisi puncak klasemen. Pasalnya skuad asuhan Simone Inzaghi hanya unggul satu angka saja dari Napoli yang berada di posisi kedua.

Sementara Napoli harus menang karena meskipun hanya tertinggal satu angka saja, mereka telah menjalani satu pertandingan lebih banyak dari Inter Milan. Selain itu mereka juga harus menghindar dari kejaran AC Milan yang berada di posisi ketiga. Gli Azzuri dan Rossonerri sebenarnya memiliki perolehan angka yang sama tetapi unggul selisih gol.

Karena itu, apa pun hasil laga itu akan sangat menguntungkan bagi AC Milan. Skuad asuhan Stefano Pioli minimal bisa naik ke peringkat kedua jika berhasil meraih kemenangan atas Sampdoria pada laga lainnya.

Sementara Juventus yang berada di posisi keempat juga menghadapi laga tak mudah. Mereka harus melawat ke markas Atalanta yang berada tepat di bawahnya. Kedua tim hanya terpaut dua angka di klasemen.

Berikut jadwal Liga Italia pekan ke-25:

Sabtu, 12 Februari 2022

21:00 WIB - Lazio vs Bologna - beIN Sports 3

Ahad, 13 Februari 2022

00:00 WIB - Napoli vs Inter Milan - RCTI, beIN Sports 3

02:45 WIB - Torino vs Venezia - beIN Sports 3

18:30 WIB - AC Milan vs Sampdoria - beIN Sports 3

21:00 WIB - Hellas Verona vs Udinese - beIN Sports 3

Senin, 14 Februari 2022

00:00 WIB - Sassuolo vs AS Roma - beIN Sports 3

02:45 WIB - Atalanta vs Juventus - RCTI, beIN Sports 3

Persaingan memperebutkan gelar juara Liga Italia atau scudetto musim ini dipastikan masih akan sangat ketat. Meskipun tertinggal cukup jauh, Juventus dipastikan masih bisa mengejar Inter Milan, Napoli dan AC Milan dengan 14 laga tersisa.

Di papan bawah, Salernitana, Genoa dan Venezia yang berada di dua posisi paling dasar klasemen juga masih berpeluang untuk keluar dari zona degradasi.

Berikut klasemen Liga Italia hingga pekan ke-24:

Setelah melakoni laga pada jadwal Liga Italia, Inter Milan masih akan dihadang oleh partai berat lainnya. Mereka harus menjamu Liverpool pada laga pertama babak 15 besar Liga Champions Kamis pekan depan. Juventus masih bisa sedikit bernafas lega karena mereka baru akan bermain pada pekan berikutnya.

