Jadwal Liga Spanyol Akhir Pekan Ini, Ada Derbi Espanyol vs Barcelona

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Spanyol pada akhir pekan ini akan diisi oleh derbi Catalan antara Espanyol vs Barcelona sementara Villarreal akan menjamu Real Madrid.

Barcelona yang pekan lalu membungkam juara bertahan Atletico Madrid 4-2 berpeluang untuk mempertahankan posisi keempat yang mereka duduki saat ini. Pasalnya Espanyol kini dalam kondisi buruk setelah menelan dua kekalahan secara beruntun.

Skuad asuhan Xavi Hernandez di sisi lain berhasil meraih tiga kemenangan dari lima laga terakhir. Hal itu membuat mereka sangat layak untuk dijagokan meraih kemenangan.

Sementara Real Madrid yang memuncaki klasemen akan menghadapi laga tak mudah. Mereka harus melawat ke markas Villarreal yang menduduki posisi keenam. Pasukan Kapal Selam Kuning tengah dalam kondisi baik setelah meraih dua kemenangan beruntun dan hanya menelan satu kekalahan dari lima laga terakhir.

Laga mudah akan dijalani oleh dua tim papan atas lainnya, Sevilla dan Real Betis. Skuad asuhan Julen Lopetegui akan menghadapi Elche. Akan tetapi Sevilla belakangan ini mendapatkan hasil kurang bagus. Mereka hanya meraih hasil imbang dalam tiga laga terakhir. Real Betis yang berada di posisi ketiga akan bertandang ke tim penghuni dasar klasemen Levante.

Berikut jadwal Liga Spanyol pekan ke-24:

Sabtu, 12 Februari 2022

03:00 WIB - Sevilla vs Elche - beIN Sports 1

20:00 WIB - Cadiz vs Celta Vigo - beIN Sports 1

22:15 WIB - Villarreal vs Real Madrid - beIN Sports 1

Ahad, 13 Februari 2022

00:30 WIB - Rayo Vallecano vs Osasuna - beIN Sports 1

03:00 WIB - Atletico Madrid vs Getafe - beIN Sports 1

20:00 WIB - Alaves vs Valencia - beIN Sports 1

22:15 WIB - Levante vs Real Betis - beIN Sports 1

Senin, 14 Februari 2022

00:30 WIB - Real Sociedad vs Granada - beIN Sports 1

03:00 WIB - Espanyol vs Barcelona - beIN Sports 1

Kehilangan enam angka dalam tiga laga terakhir membuat Sevilla gagal menempel ketat Real Madrid di klasemen. Sementara Real Betis yang berada di posisi ketiga juga masih belum aman karena hanya berjarak dua angka dari Barcelona yang berada di bawahnya. Apalagi Barcelona juga memiliki satu pertandingan lebih sedikit dari Betis.

Sementara di papan bawah, Levante, Alaves dan Cadiz tampaknya masih sulit keluar dari zona degradasi. Cadiz yang berada di posisi ke-18 saja berjarak lima angka dari Mallorca yang berada di tepi zona aman.

Berikut klasemen Liga Spanyol hingga pekan ke-23:





Setelah melakoni jadwal Liga Spanyol pekan ke-24, Real Madrid akan dihadang laga sulit lainnya. Mereka akan menyambangi markas PSG untuk melakoni laga pertama babak 16 besar Liga Champions pada Rabu pekan depan. Dua wakil Spanyol lainnya, Villarreal dan Atletico Madrid baru akan bermain pekan berikutnya. Barcelona juga akan menghadapi laga berat kontra Napoli pada perebutan tiket babak 16 besar Liga Europa.

