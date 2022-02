Jadwal Bola Ahad 13 Februari: Liverpool, Barcelona, AC Milan, Juventus

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Ahad malam hingga Senin dinihiari, 14 Februari 2022, akan menampilkan pertandingan Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Jerman, dan Liga Prancis.

Dari Liga Inggris akan hadir pertandingan pekan ke-25. Malam ini ada laga Burnley vs Liverpool, Newcastle vs Aston Villa, dan Tottenham vs Wolverhampton. Selain itu ada pula Leicester City vs West Ham yang disiarkan SCTV.

Liga Italia memasuki pekan ke-25. Malam ini ada laga AC Milan vs Sampdoria, Hellas Verona vs Udinese, dan Sassuolo vs AS Roma. Ada pula pertandingan Atalanta vs Juventus yang dijadwalkan disiarkan langsung oleh RCTI.

Jadwal Liga Spanyol pekan ke-24 akan menghadirkan aksi Alaves vs Valencia dan Espanyol vs Barcelona. Liga Jerman menampilkan partai Union Berlin vs Borussia vs Dortmund. Sedangkan Liga Prancis diwarnai laga Nantes vs Reims dan Monanco vs Lorient.

Jadwal bola selengkapnya

Ahad, 13 Februari 2022

Liga Inggris

(Pekan ke-25, live Mola TV)

21:00 WIB: Burnley vs Liverpool

21:00 WIB: Newcastle vs Aston Villa

21:00 WIB: Tottenham vs Wolverhampton

23:30 WIB: Leicester City vs West Ham (SCTV).

Liga Italia

(Pekan ke-25, live beIN Sports 3)

18:30 WIB: AC Milan vs Sampdoria

21:00 WIB: Hellas Verona vs Udinese

Liga Spanyol

(Pekan ke-24, live beIN Sports 1)

20:00 WIB - Alaves vs Valencia

22:15 WIB - Levante vs Real Betis.

Liga Jerman

(Pekan ke-22, live Mola TV)

21:30 WIB: Union Berlin vs Borussia vs Dortmund

23:30 WIB: Hoffenheim vs Arminia Bielefeld

Liga Prancis

(Pekan ke-24)

19:00 WIB: Monanco vs Lorient

21:00 WIB: Clermint vs Saint-Etienne

21:00 WIB: Angers vs Strasbourg

21:00 WIB: Brest vs Troyes

21:00 WIB: Nantes vs Reims

23:05 WIB: Lens vs Bordeaux.

Senin dinihari, 14 Februari 2022

Liga Italia

(Pekan ke-25, live beIN Sports 3)

00:00 WIB: Sassuolo vs AS Roma

02:45 WIB: Atalanta vs Juventus (RCTI).

Liga Spanyol

(Pekan ke-24, live beIN Sports 1)

00:30 WIB: Real Sociedad vs Granada

03:00 WIB: Espanyol vs Barcelona

Liga Prancis

(Pekan ke-24)

02:45 WIB: Metz vs Marseille.

