Jadwal Liga Champions, PSG Vs Real Madrid dan Inter Milan vs Liverpool Live

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Champions babak 16 besar pekan ini akan diisi oleh empat laga panas. Dua laga diantaranya, PSG vs Real Madrid dan Inter Milan vs Liverpool, akan disiarkan secara langsung oleh SCTV.

Laga PSG vs Real Madrid akan berlangsung pada Selasa malam 15 Februari 2022 waktu setempat atau Rabu dini hari waktu Indonesia. PSG yang kini diperkuat trio Lionel Messi, Neymar dan Kylian Mbappe diprediksi akan bisa meraih kemenangan.

Real Madrid sendiri saat ini tampil kurang meyakinkan. Meskipun memuncaki klasemen Liga Spanyol, skuad asuhan Carlo Ancelotti dianggap kurang memiliki ketajaman di lini depan.

Sementara laga Inter Milan vs Liverpool akan berlangsung pada Rabu malam waktu setempat atau Kamis dini hari waktu Indonesia. Inter yang merupakan juara Liga Italia musim lalu akan mencoba menghentikan rekor selalu menang Liverpool di Liga Champions musim ini.

Dua laga lainnya yang akan tersaji pada pekan ini adalah antara Sporting Lisbon vs Manchester City dan RB Salzburg vs Bayern Munchen.

Berikut jadwal babak 16 besar Liga Champions pekan ini dan siaran langsungnya:

Rabu, 16 Februari 2022

03:00 WIB - PSG vs Real Madrid - SCTV, Champions TV, Vidio

03:00 WIB - Sporting CP vs Manchester City - Champions TV, Vidio

Kamis, 17 Februari 2022

03:00 WIB - Inter Milan vs Liverpool - SCTV, Champions TV, Vidio

03:00 WIB - Salzburg vs Bayern Munchen - Champions TV, Vidio

Empat laga babak 16 besar lainnya baru akan digelar pada pekan depan. Keempat laga itu adalah Chelsea vs Lille, Villarreal vs Juventus, Atletico Madrid vs Manchester United dan Benfica vs Ajax Amsterdam.

Tim-tim asal Liga Inggris tampaknya akan kembali mendominasi seperti dua musim terakhir. Inggris menjadi negara paling banyak yang menyumbangkan wakil di babak 16 besar dengan empat tim. Spanyol menjadi negara kedua yang menyumbang wakil terbanyak dengan tiga tim sementara Prancis, Portugal dan Italia dua tim dan Austria, Belanda dan Jerman menyumbangkan satu tim.

Yang mengejutkan musim ini adalah tumbangnya tim-tim besar sejak awal seperti Barcelona, Borussia Dortmund dan AC Milan.

Kejutan juga terjadi di daftar top skor sementara. Penyerang Ajax Amsterdam Sebastian Haller masih menempati posisi puncak top skor dengan perolehan 10 gol. Dia unggul atas penyerang-penyerang senior seperti Robert Lewandowski, Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Karena itu, setiap pertandingan pada Jadwal Liga Champions musim ini tampaknya masih akan menyisakan kejutan.

