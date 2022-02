Jadwal BRI Liga 1 Selasa 15 Februari: 3 Laga, Persib dan Arema Live di Indosiar

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal BRI Liga 1 pekan ke-25 akan kembali hadir pada Selasa, 15 Februari 2022. Ada tiga laga yang akan berlangsung, dua di antaranya disiarkan langsung Indosiar.

Inilah ketiga laga itu:

Persikabo 1973 vs PSM Makassar

Kedua tim akan bertemu di Stadion Kompyang Sujana, Denpasar, mulai 15.15 WIB. Kedua tim akan berjuang bangkit.

Persikabo 1973 gagal menang dalam lima laga terakhir. Tim asuhan Liestiadi ini menempati posisi ke-14 klasemen dengan nilai 24. Bila tak segera bangkit dan menang, mereka terancam terjerumus ke zona degradasi karena kini hanya unggul dua poin dari tim di zona merah itu.

PSM Makassar gagal menang dalam dua pertandingan terakhirnya. Tim asuhan Joop Gall itu baru dikalahkan Borneo FC 0-1 dan kini menempati posisi ke-12 klasemen dengan nilai 28.

Persita Tangerang vs Arema FC

Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, mulai 18.15 WIB. Kedua tim akan berusaha menemukan konsistennya dan memaksimalkan torehan poin.

Persita Tangerang tak terkalahkan dalam tiga laga terakhir, namun hanya menang sekali. Tim asuhan Widodo C Putro ini menempati posisi ke-10 klasemen denga nilai 30.

Arema FC terus ditahan lawan dalam dua laga terakhirnya. Beruntung hasil itu dibarengi hasil buruk dari para pesaing, sehingga mereka masih mampu bertahan di puncak klasemen, dengan nilai 49. Saat ini, tim asuhan Eduardo Almeida itu hanya unggul selisih poin dari Bhayangkara FC di posisi kedua.

Persib Bandung vs PSIS Semarang

Sebagai penutup jadwal malam ini, Persib Bandung dan PSIS Semarang akan berhadapan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, mulai 20.45 WIB.

Persib Bandung akan menjaga kebangkitan setelah menang 2-1 atas PSS Sleman. Tim asuhan Robert Alberts itu siap kembali bersaing dengan kekuatan penuh setelah para pemainnya pulih dari Covid-19. Kini mereka menempati posisi keempat klasemen dengan nilai 46.

PSIS Semarang tengah kedodoran. Mereka gagal menang dalam lima laga dan kini menempati posisi kedelapan dengan nilai 33.

Jadwal siaran langsung BRI Liga 1 Selasa, 15 Februari 2022:

15.15 WIB: Persikabo 1973 vs PSM Makassar (Vidio)

18.15 WIB: Persita Tangerang vs Arema FC (Indosiar)

20.45 WIB: Persib Bandung vs PSIS Semarang (Indosiar).

