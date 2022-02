Jadwal Liga Spanyol Malam Ini, Ada Real Madrid Vs Alaves

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Spanyol pekan ke-25 akan dihiasi dengan pertarungan tim langit dan bumi Real Madrid vs Alaves. Meskipun posisinya relatif aman, Madrid harus terus meraih kemenangan karena jarak mereka dengan Sevilla tak terlalu jauh.

Real Madrid saat ini berada di puncak klasemen Liga Spanyol dengan perolehan 54 angka. Mereka berjarak empat angka saja dari Sevilla yang berada di posisi kedua.

Skuad asuhan Carlon Ancelotti seharusnya bisa meraih kemenangan karena hanya akan menghadapi Alaves yang berada di zona degradasi. Akan tetapi Alaves mampu memberikan kejutan pada akhir pekan lalu dengan mengalahkan Valencia 1-2.

Laga menarik lainnya akan mempertemukan Osasuna vs Atletico Madrid. Skuad asuhan Diego Simeone tengah pekan kemarin dikejutkan dengan kekalahan 0-1 dari Levante. Hal itu membuat mereka tak mampu menyalip Barcelona di klasemen Liga Spanyol.

Kabar buruk bagi Atletico Madrid adalah karena Osasuna saat ini justru tengah menanjak performanya. Mereka mampu meraih tiga kemenangan dari lima laga terakhir. Terakhir, skuad asuhan Jagoba Arrasate mempecundangi Rayo Vallecano 3-0 untuk naik ke peringkat sembilan klasemen.

Tim besar Liga Spanyol lainnya, Barcelona, juga akan menghadapi laga yang tak mudah. Anak asuh Xavi Hernandez harus melawat ke markas Valencia, Stadion Mestalla, pada Ahad malam besok. Ferran Torres cs dalam kondisi fisik kurang prima karena baru melakoni laga Liga Europa kontra Napoli pada Jumat kemarin.

Berikut jadwal Liga Spanyol pekan ke-25:

Sabtu, 19 Februari 2022

03:00 WIB - Elche vs Rayo Vallecano - beIN Sports 1

20:00 WIB - Granada vs Villarreal - beIN Sports 1

22:15 WIB - Osasuna vs Atletico Madrid - beIN Sports 1

Ahad, 20 Februari 2022

00:30 WIB - Cadiz vs Getafe - beIN Sports 1

03:00 WIB - Real Madrid vs Alaves - beIN Sports 1

20:00 WIB - Espanyol vs Sevilla - beIN Sports 1

22:15 WIB - Valencia vs Barcelona - beIN Sports 1

Senin, 21 Februari 2022

00:30 WIB - Real Betis vs Real Mallorca - beIN Sports 1

03:00 WIB - Athletic Bilbao vs Real Sociedad - beIN Sports 1

Berikut klasemen Liga Spanyol hingga pekan ke-24:

Atletico Madrid, Villarreal dan Barcelona harus membagi konsentrasinya dalam melakoni laga pada jadwal Liga Spanyol pekan ke-25 pada akhir pekan ini. Pasalnya mereka akan menghadapi kompetisi Eropa pada tengah pekan depan. Atletico Madrid dan Villarreal akan menjalani laga pertama babak 16 besar Liga Champions sementara Barcelona terbang ke markas Napoli untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar Liga Europa.