Jadwal Liga Italia Malam Ini, Siaran Langsung Salernitana Vs AC Milan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Italia pekan ke-26 malam ini akan dihiasi sejumlah partai menarik. Pimpinan klasemen sementara AC Milan harus melawat ke markas tim penghuni dasar klasemen Salernitana.

AC Milan yang berhasil meraih dua kemenangan beruntun berpeluang mempertahankan posisi puncak klasemen jika berhasil meraih kemenangan atas Salernitana. Misi itu tampaknya akan mudah tercapai karena tim tuan rumah tak pernah meraih kemenangan dalam empat laga terakhir. Salernitana sempat merasakan kekalahan dari Lazio dan Napoli serta ditahan imbang oleh Spezia dan Genoa.

Rossoneri berpeluang membuka jarak di klasemen karena pesaing terdekat mereka, Inter Milan, akan menghadapi lawan lebih berat Sassuolo. Skuad asuhan Simone Inzaghi juga tak dalam kondisi 100 persen prima karena baru melakoni laga pertama babak 16 besar Liga Champions kontra Liverpool pada Kamis lalu.

Sementara Napoli yang menduduki posisi ketiga klasemen Liga Italia baru akan melakoni laga pekan ke-26 pada Selasa dini hari mendatang. Mereka akan menyambangi markas Cagliari.

Satu laga pekan ke-26 antara Juventus vs Torino telah berlangsung pada Sabtu dini hari tadi. Si Nyonya Tua gagal menipiskan jarak di klasemen karena hanya bermain imbang 1-1.

Berikut jadwal Liga Italia pekan ke-26:

Sabtu, 19 Februari 2022

02:45 WIB - Juventus vs Torino - 1-1

21:00 WIB - Sampdoria vs Empoli - beIN Sports 3

Ahad, 20 Februari 2022

00:00 WIB - AS Roma vs Hellas Verona - beIN Sports 3

02:45 WIB - Salernitana vs AC Milan - beIN Sports 3

18:30 WIB - Fiorentina vs Atalanta - beIN Sports 3

21:00 WIB - Venezia vs Genoa - beIN Sports 3

Senin, 21 Februari 2022

00:00 WIB - Inter Milan vs Sassuolo - beIN Sports 3

02:45 WIB - Udinese vs Lazio - beIN Sports 3

Selasa, 22 Februari 2022

01.00 WIB - Cagliari vs Napoli - beIN Sports 3

03.00 WIB - Bologna vs Spezia - beIN Sports 3

Berikut klasemen sementara Liga Italia:

Setelah melakoni laga jadwal Liga Italia pekan ke-26 dengan bermain imbang 1-1 kontra Torino, Juventus akan dihadang laga berat dengan menyambangi markas Villarreal pada laga pertama babak 16 besar Liga Champions tengah pekan depan. Mereka berpeluang menjadi satu-satunya tim asal Italia yang lolos ke perempat final karena Inter Milan pada tengah pekan kemarin telah menelan kekalahan 0-2 dari Liverpool.