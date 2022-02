Klasemen Liga Italia pekan ke-26: Salernitana vs AC Milan 2-2, Roma Juga Seri

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Italia pekan ke-26 tersaji pada Sabtu malam hingga Ahad dinihari, 20 Februari 2022. AC Milan dan AS Roma sama-sama tertahan.

AC Milan hanya mampu bermain 2-2 saat berlaga di kandang Salernitana, Stadio Arechi.

Rossoneri sempat unggul terlebih Junior Messias (menit 5), tapi kebobolan oleh gol Federico Bonazzoli (29) dan Milan Duric (72). Mereka akhirnya meraih poin lewat gol Ante Rebic (77).

Hasil ini membuat AC Milan terancam tergeser dari puncak klasemen. Mereka mengemas nilai 56 dari 26 laga, hanya unggul dua poin dari Inter Milan yang baru bermain 24 kali.

Salernitana tetap berada di peringkat 20 dengan nilai 14 poin, selisih tujuh angka dengan zona aman.

Dalam laga lain, AS Roma ditahan Verona dengan skor 2-2 di Stadion Olimpico.Tim asuhan Jose Mourinho tertinggal lebih dulu akibat gol-gol Antonin Barak dan Adrien Tameze. Mereka lalu menyamakan kedudukan melalui Cristian Volpato dan Edoardo Bove.

Roma kini melewatkan tiga pertandingan beruntun dengan hasil imbang. Mereka tertahan di posisi ketujuh memiliki 41 poin dari 26 pertandingan, dua strip dan empat poin di atas Verona.

Lanjutan Liga Italia pekan ke-26 akan kembali hadir Ahad malam ini. Dua laga yeng menarik adalah Inter Milan vs Sassuolo dan Udinese vs Lazio.

Liga Italia pekan ke-26

Sabtu, 19 Februari 2022

Juventus vs Torino 1-1

Sampdoria vs Empoli 2-0.

Ahad, 20 Februari 2022

AS Roma vs Hellas Verona 2-2

Salernitana vs AC Milan 2-2.

18.30 WIB: Fiorentina vs Atalanta (beIN Sports 3)

21.00 WIB: Venezia vs Genoa (beIN Sports 3)

Senin, 21 Februari 2022

00.00 WIB: Inter Milan vs Sassuolo (beIN Sports 3)

02.45 WIB: Udinese vs Lazio (RCTI)

Selasa, 22 Februari 2022

01.00 WIB: Cagliari vs Napoli (beIN Sports 3)

03.00 WIB: Bologna vs Spezia (beIN Sports 3)

Klasemen Liga Italia



