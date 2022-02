Klasemen Liga Spanyol Pekan Ke-25: Real Madrid vs Alaves 3-0, Atletico Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Spanyol pekan ke-25 pada Ahad dinihari, 20 Februari 2022, menampilkan kemenangan Real Madrid dan Atletico Madrid.

Real Madrid harus bekerja keras saat mengalahkan Deportivo Alaves dengan skor 3-0 di Santigao bernabeu.

Mereka baru meraih gol saat laga sudah berlangsung satu jam. Marco Asensio mencetak gol pertama, menit 63, disusul gol Vincius Junior (80) dan penalti Karim Benzema (90+1).

Kemenangan ini membuat Real Madrid kian mapan di puncak klasemen. Mereka mengantungi 57 poin, unggul tujuh angka dari Sevilla. Alaves di posisi ke-19 dengan nilai 20.

Dalam laga lain, Atletico Madrid menang 3-0 saat bertamu ke markas Osasuna, Stadion El Sadar. Gol-gol Atletico dicetak Joao Felix, Luis Suarez, dan Angel Correa.

Dengan hasil ini Atletico kembali ke empat besar klasemen. Mereka 42 poin dari 25 pertandingan, unggul satu poin dari Villarreal dan Barcelona. Osasuna masih berkutat di posisi kesembilan dengan 32 poin.

Jadwal Liga Spanyol pekan ke-25 akan kembali berlangsung Ahad malam ini. Salah satu laga menarik yang akan hadir adalah Valencia vs Barcelona.

Liga Spanyol pekan ke-25

Sabtu, 19 Februari 2022

Elche vs Rayo Vallecano 2-1

Granada vs Villarreal 1-4

Osasuna vs Atletico Madrid 0-3

Cadiz vs Getafe 1-1

Real Madrid vs Deportivo Alaves 3-0.

Ahad, 20 Februari 2022

20.00 WIB: Espanyol vs Sevilla (beIN Sports 1)

22.15 WIB: Valencia vs Barcelona (beIN Sports 1)

Senin, 21 Februari 2022

00.30 WIB: Real Betis vs Real Mallorca (beIN Sports 1).

Klasemen La Liga



