BRI Liga 1 Pekan Ke-26 Usai: Rekap Hasil, Klasemen, Top Skor, Jadwal Berikutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan BRI Liga 1 pekan ke-26 sudah tuntas digelar. Banyak hasil yang menarik untuk disoroti.

Inilah beberapa di antaranya:

Papan Atas Ketat

Lima tim teratas klasemen sama-sama meraih kemenangan. Arema FC memantapkan posisinya di puncak setelah menang 1-0 atas Madura United.

Arema kini mengemas nilai 55, hanya unggul satu poin dari Bali United yang menempati posisi kedua setelah menang 1-0 atas PSIS Semarang. Bhayangkara FC, yang bangkit dari dua kegagalan menang dengan mengalahkan Persikabo 4-0, ada di urutan ketiga dengan nilai 53.

Persib Bandung dan Persebaya juga sama-sama menang setelah pekan sebelumnya ditahan lawan. Persib mengalahkan Persipura Jayapura 3-0, sedangkan menang 1-0 atas Persiraja Banda Aceh.

Papan Tengah Kian Menarik

Persaingan di papan tengah tak kalah ketat. Persija Jakarta bangkit dari tiga rentetan tanpa kemenangan dengan kemenangan 2-1 atas Persik Kediri.

Tim Macan Kemaryoran kini ada di posisi kedelapan klasemen dengan nilai 37. Mereka hanya tertinggal satu angka dari Borneo FC yang dikalahkan PSS Sleman.

PSS meraih kemenangan pertamanya dalam tiga laga. Mereka kini ada di posisi ke-10. Nilainya hanya tertinggal dua poin dari Persita Tangerang yang juga bangkit dari dua rentetan hasil tak maksimal dengan mengalahkan PSM Makassar 2-0.

Barito Menggeliat di Papan Bawah

Di papan bawah, Barito Putera menjadi satu-satunya tim yang menang. Hasil 4-2 saat melawan Persela Lamongan menjadi kemenangan ketiga yang mereka raih secara beruntun.

Tim asuhan Rahmad Darmawan itu masih membutuhkan banyak kemenangan untuk memastikan diri menjauh dari zona degradasi. Mereka masih ada di posisi ke-15 dengan nilai 25, hanya unggul tiga poin dari Persipura Jayapura yang ada di bawahnya dan masuk zona merah.

Persaingan Top Skor

Ilija Spasojevic kini memuncaki daftar top skor sementara. Peain Bali United itu mengemas 18 gol, unggul dua gol dari tiga pemain lain: Ciro Alves (Persikabo), Carlos Fortes (Arema), dan Youssef Azzejjari (Persik).

Rekap Hasil BRI Liga 1 Pekan Ke-26:

Jumat, 18 Februari 2022

Persipura Jayapura vs Persib Bandung 0-3

Persela Lamongan vs Barito Putera 2-4

Arema FC vs Madura United 1-0.

Sabtu, 19 Februari 2022

Persiraja Banda Aceh vs Persebaya Surabaya 0-1

PSM Makassar vs Persita Tangerang 0-2

Persija Jakarta vs Persik Kediri 2-1.

Ahad, 20 Februari 2022

PSS Sleman vs Borneo FC 1-0

Bhayangkara FC vs Persikabo 1973 4-0

PSIS Semarang vs Bali United 0-1.

